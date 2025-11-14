В России прекращена трансляция сообщений "Радио Судного дня" из-за атаки БПЛА: что известно

Telegram-канал, который передает сообщения коротковолновой радиостанции УВБ-76, или "Радио Судного дня", объявил о прекращении трансляции из-за попадания в подстанцию беспилотника.

О прекращении трансляции сообщений "Радио Судного дня" из-за отключения электроэнергии заявил ночью 14 ноября Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность радиостанции. Впрочем, в публикации не уточняется, имеется в виду трансляция канала или самого радио.

"Трансляции временно не будет. Проблема в отключении электроэнергии из-за попадания БПЛА на подстанцию", — написали админы паблика.

Трансляцию сообщений "Жужжалки" в России приостановили из-за отключения света Фото: скриншот

Последние сообщения радиостанции на канале опубликовали 13 ноября. Это две строки чисел и слов кириллицей: "НЖТИ НЖТИ 19567 РЖАВЛЕНЬЕ 2888 5408" и "НЖТИ НЖТИ 38014 СИМОМОР 0808 2023".

При этом на YouTube-канале The buzzer 76 трансляция сигнала УВБ-76, или "Жужжалки", на момент публикации новости продолжается.

СМИ предполагают, что станция находится примерно в 28 км от Москвы.

Отметим, Министерство обороны РФ отчиталось о якобы сбитии и перехвате 216 беспилотников над 11 российскими регионами ночью 14 ноября, впрочем Московской области в перечне нет. Под атакой дронов были Краснодарский край, оккупированный Крым и акватория Черного моря, а также Саратовская, Волгоградская, Ростовская, Белгородская, Тамбовская, Брянская, Воронежская, Нижегородская и Оренбургская области.

Что такое "Радио Судного дня"

Вещание радиостанции УВБ-76 началось, которую называют "радиостанцией Судного дня", началось в конце 1970-х годов. С тех пор она передает на частоте 4625 кГц монотонные сигналы-"жужжание", из-за чего ее прозвали также "Жужжалкой". Иногда жужжание прерывают короткие сообщения с числами и русскими словами.

Журналисты ВВС писали, что УВБ-76 может иметь связь с созданной в СССР системой стратегического ядерного сдерживания "Периметр", которая может автоматически запустить ядерный удар в ответ на уничтожение командных центров РФ. Якобы если сигнал радио прервется, "Периметр" воспримет это как сигнал для атаки. В то же время председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов в конце 2024 года отверг версию о связи "Жужжалки" с "Периметром", хотя при этом отметил, что радиостанция "выполняет собственную важную функцию".

Напомним, российское "Радио Судного дня" ожило 8 сентября и передало два сообщения: слова "НЖТИ" и "отель" и числа 38, 965, 78, 58, 88 и 37.

До того "Жужжалка" передала два новых таинственных сигнала 27 октября. Российские СМИ сообщали, что радиостанция транслировала два кода: "НЖТИ 06952 СЕМЕНЬ 3995 2030" и "НЖТИ 6534 БЛОХОШРИ 7934 0510". Эксперты предполагали, что они могут быть частью коммуникации военных или разведчиков.