"Радиостанция Судного дня" передала два новых таинственных сигнала: что об этом известно

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная под неофициальным названием "Жужжалка" или "Радиостанция Судного дня", снова подала признаки активности. Сегодня, 27 октября, в эфире прозвучали два новых зашифрованных сигнала, содержание которых остается неизвестным.

По данным издания Astra, радиостанция транслировала два кода:

НЖТИ 06952 СЕМЕНЬ 3995 2030;

НЖТИ 6534 БЛОХОШРИ 7934 0510.

Эти комбинации, как и большинство предыдущих, имеют вид бессмысленных последовательностей букв и цифр, однако эксперты предполагают, что они могут быть частью военной или разведывательной коммуникации.

В общем, радиостанция УВБ-76 начала вещание в конце 1970-х годов и с тех пор непрерывно передает короткие монотонные сигналы, напоминающие жужжание. Именно этот звук и дал станции ее прозвище — "Жужжалка". Время от времени в эфире звучат отрывки слов или фраз на русском языке, которые, по мнению исследователей, являются закодированными сообщениями.

Кроме этого, по данным Telegram-канала "УВБ-76 логи", подобные сообщения радиостанция подавала также 20 и 23 октября, в частности среди последних:

НЖТИ 99105 ГРЕЧНЕВИК 5528 6989;

НЖТИ 01204 КЛИНОБОЕЦ 3226 4768.

Что известно о "Радиостанции Судного дня"

По информации BBC, "Жужжалка" может быть связана с системой стратегического ядерного сдерживания "Периметр", известной также как "Мертвая рука". Эта система, созданная в период СССР, способна автоматически запустить ответный ядерный удар в случае уничтожения командных центров России. Предполагается, что станция УВБ-76 является частью этого механизма: если сигнал радио внезапно оборвется, система может воспринять это как признак атаки.

Несмотря на десятилетия существования, назначение "Жужжалки" до сих пор остается загадкой. Британское издание BBC описывает ее как "самую странную станцию мира", которая транслирует на частоте 4625 кГц круглосуточно уже более сорока лет. Любой в мире может настроиться на эту частоту и услышать безостановочное гудение.

Эксперты по радиоэлектронной разведке, среди которых профессор Дэвид Стапплз из Городского университета Лондона, считают, что станция может выполнять роль технического маркера — своеобразного "маяка", который сигнализирует: "эта частота занята". Другие предполагают, что сигнал используют для проверки состояния ионосферы или настройки радарных систем.

Подобные радиостанции существовали ранее, например, британская Lincolnshire Poacher, которая действовала с 1970-х до 2008 года, также передавала странные сигналы и кодированные последовательности цифр. Как объясняют специалисты, такие "числовые станции" использовали для связи со шпионами с помощью шифров на базе одноразовых блокнотов, расшифровать которые практически невозможно.

По данным ФБР, даже в XXI веке российские разведчики в США получали инструкции через подобные коротковолновые сигналы. Подобную практику, по информации BBC, применяла также Северная Корея.

Энтузиасты радиосвязи считают, что "Жужжалка" может активизироваться в кризисных ситуациях. Как сообщил латвийский радиолюбитель Марис Голдманис, в 2013 году станция передавала сообщение "КОМАНДА 135 ВЫДАНА", которое, вероятно, было тестом полной боевой готовности.

И все же, несмотря на многочисленные исследования, ни одна из версий не получила официального подтверждения. Для одних слушателей это просто советский технический реликт, для других — часть системы глобальной военной связи.

В то же время официальная Москва отрицает такую версию. Как отмечает Astra, в конце 2024 года председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что УВБ-76 не имеет отношения к системе "Периметр", хотя признал, что радиостанция "выполняет собственную важную функцию".

