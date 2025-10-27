"Радіостанція Судного дня" передала два нові таємничі сигнали: що про це відомо

Російська короткохвильова радіостанція УВБ-76, відома під неофіційною назвою "Жужжалка" або "Радіостанція Судного дня", знову подала ознаки активності. Сьогодні, 27 жовтня, в ефірі пролунали два нових зашифрованих сигнали, зміст яких залишається невідомим.

За даними видання Astra, радіостанція транслювала два коди:

НЖТИ 06952 СЕМЕНЬ 3995 2030;

НЖТИ 6534 БЛОХОШРИ 7934 0510.

Ці комбінації, як і більшість попередніх, мають вигляд беззмістовних послідовностей букв і цифр, однак експерти припускають, що вони можуть бути частиною військової або розвідувальної комунікації.

Загалом, радіостанція УВБ-76 почала мовлення наприкінці 1970-х років і відтоді безперервно передає короткі монотонні сигнали, що нагадують дзижчання. Саме цей звук і дав станції її прізвисько — "Жужжалка". Час від часу в ефірі лунають уривки слів чи фраз російською мовою, які, на думку дослідників, є закодованими повідомленнями.

Окрім цього, за даними Telegram-каналу "УВБ-76 логи", подібні повідомлення радіостанція подавала також 20 та 23 жовтня, зокрема серед останніх:

НЖТИ 99105 ГРЕЧНЕВИК 5528 6989;

НЖТИ 01204 КЛИНОБОЕЦ 3226 4768.

Що відомо про "Радіостанцію Судного дня"

За інформацією BBC, "Жужжалка" може бути пов’язана із системою стратегічного ядерного стримування "Периметр", відомою також як "Мертва рука". Ця система, створена в період СРСР, здатна автоматично запустити ядерний удар у відповідь у разі знищення командних центрів Росії. Передбачається, що станція УВБ-76 є частиною цього механізму: якщо сигнал радіо раптово обірветься, система може сприйняти це як ознаку атаки.

Попри десятиліття існування, призначення "Жужжалки" досі залишається загадкою. Британське видання BBC описує її як "найдивнішу станцію світу", яка транслює на частоті 4625 кГц цілодобово вже понад сорок років. Будь-хто у світі може налаштуватися на цю частоту і почути безупинне гудіння.

Експерти з радіоелектронної розвідки, серед яких професор Девід Стапплз із Міського університету Лондона, вважають, що станція може виконувати роль технічного маркера — своєрідного "маяка", який сигналізує: "ця частота зайнята". Інші припускають, що сигнал використовують для перевірки стану іоносфери або налаштування радарних систем.

Подібні радіостанції існували раніше, наприклад, британська Lincolnshire Poacher, яка діяла з 1970-х до 2008 року, також передавала дивні сигнали й кодовані послідовності цифр. Як пояснюють фахівці, такі "числові станції" використовували для зв’язку зі шпигунами за допомогою шифрів на базі одноразових блокнотів, розшифрувати які практично неможливо.

За даними ФБР, навіть у XXI столітті російські розвідники в США отримували інструкції через подібні короткохвильові сигнали. Подібну практику, за інформацією BBC, застосовувала також Північна Корея.

Ентузіасти радіозв’язку вважають, що "Жужжалка" може активізуватися у кризових ситуаціях. Як повідомив латвійський радіоаматор Маріс Голдманіс, у 2013 році станція передавала повідомлення "КОМАНДА 135 ВИДАНА", яке, ймовірно, було тестом повної бойової готовності.

Та все ж, попри численні дослідження, жодна з версій не отримала офіційного підтвердження. Для одних слухачів це просто радянський технічний релікт, для інших — частина системи глобального військового зв’язку.

Водночас офіційна Москва заперечує таку версію. Як зауважує Astra, наприкінці 2024 року голова комітету Державної думи РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що УВБ-76 не має відношення до системи "Периметр", хоча визнав, що радіостанція "виконує власну важливу функцію".

Нагадаємо, що 8 вересня, російське "Радіо Судного дня" знову ожило і передало два нових зашифрованих повідомлення.

Також Фокус писав, що 25 червня УВБ-76 передала 24 зашифровані повідомлення на тлі саміту НАТО.