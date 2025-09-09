Російське "Радіо Судного дня" знову ожило: радіостанція на випадок ядерної війни передала два повідомлення

У понеділок, 8 вересня, російське "Радіо Судного дня" знову ожило і передало два нових зашифрованих повідомлення. З 1970-х років ця станція передає безперервне дзижчання.

Передбачається, що ця станція розташована приблизно за 28 км від Москви і є частиною секретної військової мережі зв'язку. Багато експертів припускають, що ця короткохвильова станція пов'язана із системою управління ядерними силами РФ, пише Daily Mail.

Напередодні звичне дзижчання "Радіо Судного дня" перервалося, щоб надіслати два повідомлення російською мовою, які складалися з цифр, імен або кодових слів. У повідомленні було передано два слова: "НЖТІ" і "готель", а також низку чисел — 38, 965, 78, 58, 88, 37. Багато хто припускає, що числа можуть виявитися координатами.

"Ці кодові слова немов узяті з трилера часів Холодної війни. Хто це зараз слухає і чому?", — пише один із користувачів мережі X.

Багато радіоаматорів упевнені, що цю радіостанцію використовує для своїх секретних потреб російський уряд.

Експерт радіоелектроніки та радіотехніки з Лондонського міського університету Девід Стапплс припускає, що ця загадкова трансляція підтримується в активному стані, щоб мати запасний засіб зв'язку на випадок ядерної війни.

"Майже напевно його використовує російський уряд. І майже напевно, його використовують не в мирних цілях", — каже Стапплс.

Незалежний радіоаматор із Голландії Арі Бендер за минулі роки почув безліч теорій про російське "Радіо Судного дня".

"Дехто каже, що це старий радянський "перемикач мерця", який запустить ядерну атаку на Захід, коли його дзижчання затихне. Інші думають, що це маяк для НЛО або ж пристрій управління свідомістю. Раніше говорили, що це станція дистанційного керування, пов'язана з Чорнобильською АЕС", — розповідає радіоаматор.

Найімовірніше, недавні повідомлення ніколи не будуть розшифровані, як і безліч повідомлень, переданих раніше. Але радіоаматори помітили, що деякі повідомлення передавалися в незвичайний час. Наприклад, попереднє повідомлення прозвучало в ефірі радіо 19 травня, коли президент США Дональд Трамп спілкувався телефоном із Володимиром Путіним.

Тоді станція передала два зашифровані повідомлення: "НЖТІ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573" і "НЖТІ 01263 БОЛТАНКА 4430 9529".

Радіоаматори та дослідники вперше звернули увагу на цю радіостанцію ще 1982 року. Тоді станція транслювала лише серії незрозумілих гудків. До 1992 року гудки змінили дзижчанням, яке почало повторюватися 25 разів на хвилину. Іноді це дзижчання супроводжувалося зловісним дзенькотом, схожим на звук горна.

Упродовж 90-х років дзижчання переривалося чоловічими та жіночими голосами, які читали засекречені повідомлення зі слів і цифр. За цей час також змінювалися висота і тон дзижчання, що також може бути зашифрованим посланням.

За словами експертів, таке розмаїття звуків дуже незвичне для звичайного "аварійного сигналу-заповнювача". Якщо уряд просто хоче утримати частоту, то зазвичай передає повторюваний, простий тон або тестову послідовність.

Натомість "Радіо Судного дня" передає складні сигнали, причому з неймовірною потужністю. Експерти кажуть, що ця радіостанція має споживати тисячі мегават, щоб передавати сигнали в усіх напрямках одночасно.

Нагадаємо, нещодавно "Радіостанція Судного дня" понад 20 разів за день виходила на зв'язок. Короткохвильова радіостанція УВБ-76 або "Радіостанція Судного дня" проявила протягом дня 25 червня незвичну активність: вона виходила на зв'язок 24 рази, передавши відповідну кількість зашифрованих повідомлень. Це відбувалося на тлі саміту НАТО.