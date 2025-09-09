Российское "Радио Судного дня" снова ожило: радиостанция на случай ядерной войны передала два сообщения

В понедельник, 8 сентября, российское “Радио Судного дня” снова ожило и передало два новых зашифрованных сообщения. С 1970-х годов эта станция передает непрерывное жужжание.

Предполагается, что эта станция расположена примерно в 28 км от Москвы и является частью секретной военной сети связи. Многие эксперты предполагают, что эта коротковолновая станция связана с системой управления ядерными силами РФ, пишет Daily Mail.

Накануне привычное жужжание “Радио Судного дня” прервалось, чтобы отправить два сообщения на русском языке, которые состояли из цифр, имен или кодовых слов. В сообщении было передано два слова: “НЖТИ” и “гостиница”, а также ряд чисел - 38, 965, 78, 58, 88, 37. Многие предполагают, что числа могут оказаться координатами.

“Эти кодовые слова словно взяты из триллера времен холодной войны. Кто это сейчас слушает и почему?”, - пишет один из пользователей сети X.

Многие радиолюбители уверены, что эту радиостанцию использует для своих секретных нужд российское правительство.

Эксперт радиоэлектроники и радиотехники из Лондонского городского университета Дэвид Стапплс предполагает, что эта загадочная трансляция поддерживается в активном состоянии, чтобы иметь запасное средство связи на случай ядерной войны.

“Почти наверняка его использует российское правительство. И почти наверняка, его используют не в мирных целях”, - говорит Стапплс.

Независимый радиолюбитель из Голландии Ари Бендер за прошедшие годы услышал множество теорий о российском “Радио Судного дня”.

“Некоторые говорят, что это старый советский “переключатель мертвеца”, который запустит ядерную атаку на Запад, когда его жужжание затихнет. Другие думают, что это маяк для НЛО или же устройство управления сознанием. Раньше говорили, что эта станция дистанционного управления, связанная с Чернобыльской АЭС”, - рассказывает радиолюбитель.

Скорее всего, недавние сообщения никогда не будут расшифрованы, как и множество сообщений, переданных ранее. Но радиолюбители заметили, что некоторые сообщения передавались в необычное время. К примеру, предыдущее сообщение прозвучало в эфире радио 19 мая, когда президент США Дональд Трамп общался по телефону с Владимиром Путиным.

Тогда станция передала два зашифрованных сообщения: “НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573” и «НЖТИ 01263 БОЛТАНКА 4430 9529».

Радиолюбители и исследователи впервые обратили внимание на эту радиостанцию еще в 1982 году. Тогда станция транслировала лишь серии непонятных гудков. К 1992 году гудки сменили жужжанием, которое начало повторяться 25 раз в минуту. Иногда это жужжание сопровождалось зловещим звком, похожим на звук горна.

На протяжении 90-х годов жужжание прерывалось мужскими и женскими голосами, которые читали засекреченные сообщения из слов и цифр. За это время также менялись высота и тон жужжания, что также может быть зашифрованным посланием.

По словам экспертов, такие разнообразие звуков очень необычно для обычного “аварийного сигнала-заполнителя”. Если правительство просто хочет удержать частоту, то обычно передает повторяющийся, простой тон или тестовую последовательность.

Вместо этого “Радио Судного дня” передает сложные сигналы, причем с невероятной мощностью. Эксперты говорят, что эта радиостанция должна потреблять тысячи мегаватт, чтобы передавать сигналы во всех направлениях одновременно.

Напомним, недавно "Радиостанция Судного дня" более 20 раз за день выходила на связь. Коротковолновая радиостанция УВБ-76 или "Радиостанция Судного дня" проявила в течение дня 25 июня необычную активность: она выходила на связь 24 раза, передав соответствующее количество зашифрованных сообщений. Это происходило на фоне саммита НАТО.