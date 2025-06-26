"Радиостанция Судного дня" более 20 раз за день выходила на связь: в сети говорят о рекорде

Коротковолновая радиостанция УВБ-76 или "Радиостанция Судного дня" проявила в течение дня 25 июня необычную активность: она выходила на связь 24 раза, передав соответствующее количество зашифрованных сообщений. Это происходило на фоне саммита НАТО.

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Такая активность "Радиостанции Судного дня" была зафиксирована лишь однажды — за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения России в Украину, передает Telegram-канал "Реальная война".

"Это рекорд! 24 (!) сообщения выдала "Радиостанция Судного дня" за сегодня — такая активность была только раз — за 2 месяца до начала полномасштабной войны", — утверждают в паблике.

Telegram-канал "УВБ-76 эфир", отслеживающий активность "Радиостанции Судного дня", сообщил о первом сообщении около 09:00 часов. Сразу через несколько минут после этого в эфире прозвучало второе закодированное послание.

Скриншот | первые сообщения "Радиостанции Судного дня"

Активность продолжилась в течение всего дня — последнее за 25 июня сообщение зафиксировали около 17:00 часов. Это было 24 послания от "Радиостанции Судного дня".

Скриншот | последнее сообщение "Радиостанции Судного дня"

Четких объяснений относительно того, что именно означают закодированные сообщения и о чем может свидетельствовать подобная активность, в сети нет. Некоторые считают, что эти "послания" могут быть привлечены российскими военными как команды к боевой готовности или же к приготовлению определенного оборудования.

После полуночи в Telegram-канале, отслеживающем активность "Радиостанции Судного дня", сообщили, что до 2010 года УБД-76 выходила на связь из города Поварово в Московской области.

Скриншот | сообщение о месте, где фиксировали активность ранее

С чем может быть связана активность "Радиостанции Судного дня"

В сети активность УБД-76 часто связывают с важными событиями, которые происходят в мире. В эти дни как раз проходил саммит НАТО, на фоне которого прозвучало рекордное количество сообщений. Однако точно никто не знает о том, почему радиостанция проявляет активность.

О назначении радиостанции УВБ-76 также единой версии до сих пор не существует. Большинство экспертов сходятся во мнении, что "Радиостанция Судного дня" выходит в эфир, чтобы подтвердить присутствие операторов на местах.

Напомним, 17 июня "Радиостанция Судного дня" также выходила на связь, передав два загадочных сообщения.

Также 2 июня "Радиостанция Судного дня" вышла на связь сразу после переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле, передав новый шифр.