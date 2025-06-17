"Радиостанция Судного дня" вышла на связь: передала два загадочных сообщения

"Радиостанция Судного дня", или же коротковолновая радиостанция УВБ-76, дважды в течение дня 17 июня выходила на связь, передав два послания. Это произошло перед заявлением о том, что ВМС США вошли в Персидскую станцию.

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Это были следующие коды: "НЖТИ 00677 ДУЭТОТИР 6888 6410" и "НЖТИ 97010 БОМЖОКРЕМ 1172 2408", как передал Telegram-канал "УВБ-76 эфир", отслеживающий активность "Радиостанции Судного дня".

Первое послание от радиостанции УВБ-76 передали в этер в 12:39 часов по московскому времени.

Скриншот | сообщения об активности "Радиостанции Судного дня"

Во второй раз "Радиостанция Судного дня" передала послание в 14:35 часов по московскому времени.

Скриншот | сообщения об активности "Радиостанции Судного дня"

Стоит отметить, что также "Радиостанция Судного дня" осуществила необычную активность накануне, 16 июня. В эфир, по данным Telegram-канала "УВБ-76 эфир", вышло в течение дня 4 зашифрованных сообщения:

13:20: НЖТИ 63145 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915;

14:58: НЖТИ 09404 СЕВОШЛЮП 7865 4500;

19:13: НЖТИ 96560 ДИАЛЕКТИЗМ 9064 6737;

21:59: НЖТИ 48858 ВЫСОКЕД 1203 5221.

Объяснения относительно того, что бы могли означать загадочные зашифрованные сообщения, нет.

"Радиостанция Судного дня": что это такое и о чем сигнализирует

"Радиостанция Судного дня" (УБД-76) — российская коротковолновая радиостанция системы "Монолит" на частоте 4625,0 кГц. В эфире эта радиостанция наблюдается с 80-х годов XX века, однако некоторые источники утверждают, что впервые ее активность была зафиксирована в 1975 году.

О назначении радиостанции УВБ-76 единой версии не существует. Некоторые источники уверяют, что радиостанция может работать как элемент системы ядерного сдерживания и может автоматически активировать контрудар при потере связи с высшим руководством. Экс-министр связи и информационных технологий Литвы Римантас Плейкис рассказывал, что цель голосовых сообщений в эфире "Радиостанции Судного дня" — подтверждение пребывания операторов на связи и в состоянии полной постоянной готовности.

Напомним, 2 июня "Радиостанция Судного дня" вышла на связь сразу после завершения российско-украинских переговоров в Стамбуле.

3 марта "Радиостанция Судного дня" выдала рекордное количество сообщений: активизировалась после начала переговоров между Россией и США.