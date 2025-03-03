Выдала рекордное количество сообщений: радиостанция "Судного дня" в РФ снова заработала

Радиолюбители отметили, что радиостанция "УВБ-76" активизировалась после начала переговоров между Россией и США.

Related video

Таинственная номерная радиостанция "УВБ-76", известная также, как "радио судного дня" и "жужжалка", выдала в эфир рекордное количество сообщений после того, как Россия и США провели переговры в Саудовской Аравии и Турции. Об этом сообщает The Moscow Times.

Сообщения переданные в феврале

В феврале 2025 года вещающая на коротких волнах станция, которая передает шифрованные сообщения в виде цифр, слов и похожих на словах сочетаний букв, выходила в эфир 46 раз, следует из данных групп радиолюбителей в Telegram и Youtube.

Теперь она продолжает вещать и в марте.

Сообщения переданные 3 марта

Рекордное количество сообщений — 25 за день — "УВБ-76" выдала 12 февраля, в день, когда Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые с инаугурации американского президента телефонные переговоры.

Среди них были слова: "синопсис", "нарта", "бульвар", "спидократ", "пискливость" и "брахмапутра".

До переговоров "УВБ-76" выходила в эфир 3, 6, 8 и 10 февраля. Потом — 15 февраля и 17 февраля, за день до первой встречи российской и американской делегации в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Кроме того, станция передавала сообщения 22, 23 и 27 февраля.

"УВБ-76" активно заработала в декабре, когда в эфир вышло 45 сообщений, и продолжилась в январе, когда "радиостанция судного дня" передала 22 сообщения. До этого она передавала сообщения крайне редко. В ноябре 2024 годы их было только 11, а в марте 2024 года – лишь три.

Напомним, Фокус писал о предыдущей активности "жужжалки" в декабре. Эта номерная станция в России вещает с середины 1970-х годов. Обычно эфир станции заполняет белый шум, иногда звучат короткие сообщения с числами и не связанными друг с другом словами и именами. Предполагается, что радиостанция "УВБ-76" принадлежит Вооруженным силам РФ, а ее сигнал поступает из Ленинградской области.