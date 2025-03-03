Видала рекордну кількість повідомлень: радіостанція "Судного дня" в РФ знову запрацювала
Радіоаматори зазначили, що радіостанція "УВБ-76" активізувалася після початку переговорів між Росією і США.
Таємнича номерна радіостанція "УВБ-76", відома також, як "радіо судного дня" і "жужжалка", видала в ефір рекордну кількість повідомлень після того, як Росія і США провели переговори в Саудівській Аравії і Туреччині. Про це повідомляє The Moscow Times.
У лютому 2025 року станція, що мовить на коротких хвилях і передає шифровані повідомлення у вигляді цифр, слів і схожих на словах сполучень літер, виходила в ефір 46 разів, випливає з даних груп радіоаматорів у Telegram і Youtube.
Тепер вона продовжує мовити і в березні.
Рекордну кількість повідомлень — 25 за день — "УВБ-76" видала 12 лютого, у день, коли Дональд Трамп і Володимир Путін провели перші з інавгурації американського президента телефонні переговори.
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Серед них були слова: "синопсис", "нарта", "бульвар", "спідократ", "пискливість" і "брахмапутра".
До переговорів "УВБ-76" виходила в ефір 3, 6, 8 і 10 лютого. Потім — 15 лютого і 17 лютого, за день до першої зустрічі російської та американської делегації в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії. Крім того, станція передавала повідомлення 22, 23 і 27 лютого.
"УВБ-76" активно запрацювала в грудні, коли в ефір вийшло 45 повідомлень, і продовжилася в січні, коли "радіостанція судного дня" передала 22 повідомлення. До цього вона передавала повідомлення вкрай рідко. У листопаді 2024 року їх було лише 11, а в березні 2024 року — лише три.
Нагадаємо, Фокус писав про попередню активність "жужжалки" в грудні. Ця номерна станція в Росії мовить із середини 1970-х років. Зазвичай ефір станції заповнює білий шум, іноді звучать короткі повідомлення з числами і не пов'язаними одне з одним словами та іменами. Передбачається, що радіостанція "УВБ-76" належить Збройним силам РФ, а її сигнал надходить із Ленінградської області.
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