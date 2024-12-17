У РФ активізувалося "Радіо судного дня": передало рекордну кількість загадкових повідомлень (відео)

Радіостанція УВБ-76, відома як "Жужжалка", The Buzzer, або "радіостанція Судного дня", 11 грудня передала рекордну кількість повідомлень за добу — 24 зашифрованих послання.

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Російські радіоаматори повідомили, що таємнича номерна радіостанція УВБ-76, яку також називають "Жужжалкою" і "Радіо Судного дня", 11 грудня передала рекордну кількість повідомлень за добу. Такого не було навіть перед повномасштабним вторгненням в Україну. Про це повідомляє російське медіа "Медуза".

Одне з повідомлень УВБ-76, записане радіоаматорами

Радіоаматори стверджують, що це найбільша трансляція за всю історію роботи станції, яка, як вважається, базується в Західному військовому окрузі РФ і мовить із 1975 року.

Повідомлення транслювалися з 09:09 до 17:24 і містили в собі комбінації чисел і кодових слів. Серед переданих фраз зустрічалися такі як "НЖТІ 54095 АБЕТКА 5075 8976" і "НЖТІ 96094 БІЛЬЯРД 0626 2407". Останнє повідомлення дня прозвучало о 17:14: "НЖТІ 51733 БРОДОЩЕЛК 0683 5413".

Передані УВБ-76 повідомлення 11 грудня 2024 року Фото: Скриншот

Інформація про рекордну передачу з'явилася у спільноті в російській соціальній мережі "ВКонтакте", яка стежить за діяльністю радіостанції. У публікації наголошується, що УВБ-76, що мовить на частоті 4625 кГц із радянських часів, перервала звичний сигнал, що дзижчить, для "найбільш багатослівної передачі". Наразі залишається невідомим, із чим була пов'язана така активна передача, а також що означають числа та кодові слова.

Що відомо про радіостанцію УВБ-76

Номерна, або числова радіостанція УВБ-76 відома своїм характерним звуком, за який отримала назву "Жужжалка". Більшу частину часу на хвилі чути дзижчання чергового сигналу, який лише іноді переривають зашифровані послання.

Частота на якій мовить УВБ-76 Фото: Скриншот

Це найвідоміша і найзагадковіша номерна станція в Росії, яка мовить із середини 1970-х років. Зазвичай ефір станції заповнює білий шум, іноді звучать короткі повідомлення з числами і не пов'язаними одне з одним словами та іменами.

Припускають, що радіостанція "УВБ-76" належить Збройним силам РФ, а її сигнал, як вважають, раніше надходив із Псковської області, а тепер із Ленінградської, нібито він розташований поруч із селом Керро. Але офіційно це не підтверджено. За версією ВВС, "Жужжалка" є частиною системи "Периметр" (інша назва — "мертва рука") і в разі ядерної атаки на Росію або втрати зв'язку з військовим командуванням автоматично активує удар у відповідь.

Примітно, що станція відносно рідко "розмовляє", проте останній серйозний сплеск активності було зафіксовано перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Почалося все в січні, а за кілька днів до вторгнення в ефір посипався цілий град із повідомлень. Так, 22 лютого передали повідомлення зі словами "нюхостих" і "нестримний", а 23 лютого — "мужощелк", "чайхана" і "шиконаст".

До 1992 року слова і фрази в ефірі УВБ-76 звучали раз на кілька років. Надалі радіоаматори фіксували зростання кількості голосових повідомлень. У 2000-х роках станція передавала повідомлення щотижня, а іноді й щодня. У різний час станція передавала в ефір звуки, схожі на човганні кроки, уривки з "Лебединого озера" Петра Чайковського, а в одному випадку пролунав жіночий крик.

24 грудня 2017 року радіоаматори виявили, що радіостанцію зламали, приблизно о 21:00 за московським часом на хвилях пролунав реп російською мовою, а потім в ефірі кілька хвилин звучало зациклене "Слава Україні!".

Нагадаємо, у середині вересня стало відомо, що російські війська використовують китайські радіостанції "Азарт" для зв'язку з авіацією і навіть для переговорів з екіпажем броньованої техніки, проте майже половина їхніх запасів опинилася в руках ЗСУ.