В РФ активизировалось "Радио судного дня": передало рекордное количество загадочных сообщений (видео)

Радиостанция УВБ-76, известная как "Жужжалка", The Buzzer, или "радиостанция Судного дня", 11 декабря передала рекордное количество сообщений за сутки — 24 зашифрованных послания.

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Российские радиолюбители сообщили, что таинственная номерная радиостанция УВБ-76, которую также называют "Жужжалкой" и "Радио Судного дня", 11 декабря передала рекордное количество сообщений за сутки. Такого не было даже перед полномасштабным вторжением в Украину. Об этом сообщает российское медиа "Медуза".

Одно из сообщений УВБ-76, записанное радиолюбителями

Радиолюбители утверждают, что это самая крупная трансляция за всю историю работы станции, которая, как считается, базируется в Западном военном округе РФ и вещает с 1975 года.

Сообщения транслировались с 09:09 до 17:24 и включали в себя комбинации чисел и кодовых слов. Среди переданных фраз встречались такие как "НЖТИ 54095 АЗБУКА 5075 8976" и "НЖТИ 96094 БИЛЬЯРД 0626 2407". Последнее сообщение дня прозвучало в 17:14: "НЖТИ 51733 БРОДОЩЕЛК 0683 5413".

Переданные УВБ-76 сообщения 11 декабря 2024 года Фото: Скриншот

Информация о рекордной передаче появилась в сообществе в российской социальной сети "ВКонтакте", которое следит за деятельностью радиостанции. В публикации отмечается, что УВБ-76, вещающая на частоте 4625 кГц с советских времен, прервала привычный жужжащий сигнал для "самой многословной передачи". На данный момент остается неизвестным, с чем была связана такая активная передача, а также что означают числа и кодовые слова.

Что известно о радиостанции УВБ-76

Номерная, или числовая радиостанция УВБ-76 известна своим характерным звуком, за который получила название "Жужжалка". Большую часть времени на волне слышен жужжащий дежурный сигнал, который лишь иногда прерывают зашифрованные послания.

Частота на которой вещает УВБ-76 Фото: Скриншот

Это самая известная и загадочная номерная станция в России, которая вещает с середины 1970-х годов. Обычно эфир станции заполняет белый шум, иногда звучат короткие сообщения с числами и не связанными друг с другом словами и именами.

Предполагается, что радиостанция "УВБ-76" принадлежит Вооруженным силам РФ, а ее сигнал, как считается, ранее поступал из Псковской области, а теперь из Ленинградской, якобы он расположен рядом с селом Керро. Но официально это не подтверждено. По версии ВВС, "Жужжалка" является частью системы "Периметр" (другое название — "мертвая рука") и в случае ядерной атаки на Россию или утраты связи с военным командованием автоматически активирует ответный удар.

Примечательно, что станция относительно редко "разговаривает", однако последний серьезный всплеск активности был зафиксирован прямо перед полномасштабным вторжением России в Украину. Началось все в январе, а за несколько дней до вторжения в эфир посыпался целый град из сообщений. Так, 22 февраля передали сообщения со словами "нюхостих" и "неудержимый", а 23 февраля — "мужощелк", "чайхана" и "шиконаст".

До 1992 года слова и фразы в эфире УВБ-76 звучали раз в несколько лет. В дальнейшем радиолюбители фиксировали рост количества голосовых сообщений. В 2000-х годах станция передавала сообщения каждую неделю, а иногда и каждый день. В разное время станция передавала в эфир звуки, похожие на шаркающие шаги, отрывки из "Лебединого озера" Петра Чайковского, а в одном случае раздался женский крик.

24 декабря 2017 года радиолюбители обнаружили, что радиостанция взломали, примерно в 21:00 по московскому времени на волнах прозвучал рэп на русском языке, а затем в эфире несколько минут звучало зацикленное "Слава Украине!".

Напомним, в середине сентября стало известно, что российские войска используют китайские радиостанции "Азарт" для связи с авиацией и даже для переговоров с экипажем бронированной техники, однако почти половина их запасов оказалась в руках ВСУ.