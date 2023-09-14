Проблема по всем фронтам: эксперт раскрыл критически важную потерю ВС РФ (фото)

Российские войска используют китайские радиостанции "Азарт" для связи с авиацией и даже для переговоров с экипажем бронированной техники, однако почти половина их запасов оказалась в руках ВСУ.

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Во время боевых действий украинские бойцы захватили много военных радиостанций "Азарт", из-за чего у российской армии начались большие проблемы со связью. Об этом написал военный и специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале во вторник, 12 сентября.

По словам военного, бойцы ВС РФ потеряли практически половину стоящих на балансе радиостанций "Азарт". Он уточнил, что своего дорогого оборудования россияне сначала лишились во время отступления в Киевской и Харьковской областей, а затем на всех участках фронта.

"Почему у армии РФ плохо со связью? Да они умудрились передать нам наверное половину своих драгоценных "Азартов". И это не "Моторолы", это — военные радиостанции, по цене десятки тысяч долларов за единицу. У нас их столько в целом по стране, что можно наверное бригаду оснастить", — написал Бескрестнов.

Технические характеристики рации Р-187-П1 "Азарт"

производитель — НПО "Ангстрем" (Китай);

диапазон частот — 27 МГц-520 МГц;

выходная мощность — мощность 4 Вт;

аккумулятор — 3,6 вольт;

время работы аккумулятора — 12 Ач.

В другом посте Сергей Бескрестнов описал особенности раций "Азарт". По его словам, у станции обычный, не кодируемый режим работы в аналоговом режиме на нижнем УКВ диапазоне 27-50 МГц. Они поддерживают как режим АМ, так и FM — россиянам это необходимо для связи с их старым парком раций в танках и БТР типа Р-123, Р-173.

"Азарт" может связываться с украинскими и российскими военными летчиками в диапазоне 118-134 МГц. Она также работает на частотах старых спутников NATO SATCOM и ее можно использовать в ВСУ для экстренной открытой связи. "Азарт" позволяет слушать еще и короткие волны, в нижней и верхней боковой полосе, радиовещательной станции в АМ и радиостанции FM.

Для российского "Азарта" доступна псевдослучайная перестройка рабочей частоты (ППРЧ). Это метод передачи информации по радио, особенность которого заключается в частой смене несущей частоты. Частота меняется в соответствии с псевдослучайной последовательностью чисел, известной как отправителю, так и получателю. Рация может совершать 20 тысяч "прыжков" по частотам в секунду. Это и усложняет пеленгацию, подавление и дешифрование связи. Однако "Азарту" в этом случае можно помешать: достаточно подавить GPS и ГЛОНАСС и заставить противника использовать ручную синхронизацию, при которой количество "скачков" значительно уменьшается.

Также у рации есть много возможностей типа Bluetooth, инфракрасного порта, обмена сообщениями и координатами, передачи данных на низкой скорости и даже возможность работы в частной сети GSM 1800 без SIM карт. Два "Азарта" могут работать как ретранслятор в полноценном режиме. А один "Азарт" может работать в цифровом режиме прямо с БПЛА Орлан-10 как ретранслятор с разносом по временным слотам для других радиостанций своего типа.

У ЗСУ скопилось много трофейных российских раций "Азарт" Фото: Сергей Флэш/ Telegram У ЗСУ скопилось много трофейных российских раций "Азарт" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

В августе эксперт рассказал о том, что РФ может прослушивать рации ВСУ. Многие командиры ставят наличие средств связи выше, чем их безопасность, и выбирают ненадежные каналы, уверяет Сергей Флэш.

Мы также писали о том, что в декабре 2022 года британские военные закупили крупнейшую партию радиостанций для улучшения связи между подразделениями. Решение было принято на основе украинского опыта на войне, который показал важность наличия связи между военными. Это обусловлено тем, что поставки радиостанций L3Harris Technologies для ВСУ показали высокий результат. Бойцы могут оставаться на связи несмотря на российские попытки ее заглушить.