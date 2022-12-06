Извлекли опыт из Украины: британская армия закупает рекордное количество раций

Поставки радиостанций L3Harris Technologies для ВСУ показали высокий результат. Бойцы могут оставаться на связи несмотря на российские попытки ее заглушить.

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Королевская армия Великобритании закупила крупнейшую партию раций на 103 млн долларов. Об этом сообщает Breaking Defence.

Британские военные закупили крупнейшую партию радиостанций для улучшения связи между подразделениями. Решение было принято на основе украинского опыта на войне, который показал важность наличия связи между военными.

25 ноября Минобороны Великобритании выбрало компанию L3Harris Technologies, рации которой подходят под требования армии. В рамках контракта на 90 млн фунтов (103 млн долларов) компания поставит армии более 1300 портативных радиостанций AN/PRC-167. Они придут на замену устаревшим радиостанциям AN/PRC-152 и AN/PRC-117G, которые эксплуатируются в армии уже более 10 лет.

Во время выполнения контракта британские военные будут использовать оба варианта радиостанций, чтобы была оперативная совместимость с международными партнерами, а также для улучшения наземной и тактической спутниковой связи.

Как заявили источники издания, решение было принято так как поставленные в ВСУ станции L3Harris Technologies показывают высокий уровень надежности. Они позволяют бойцам сохранять связь несмотря на все попытки РФ ее заглушить. В компании утверждают, что новые радиостанции позволят армии применять разнообразные концепции в операциях.

Первые поставки AN/PRC-163 и 167 ожидаются уже до конца года. Весь контракт планируют выполнить к 2023 году.

Напомним, украинский невидимой дрон "Колдун" из Днепра успешна борется с ВС РФ. В Украинской армии их уже более сотни.

Также сообщалось, что воздушные шары могут защищать от ударов высокоточных ракет при помощи специальных отражателей сигналов.