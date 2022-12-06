Здобули досвід з України: британська армія закуповує рекордну кількість рацій

Постачання радіостанцій L3Harris Technologies для ЗСУ показали високий результат. Бійці можуть залишатися на зв'язку, попри російські спроби їх заглушити.

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Королівська армія Великобританії закупила найбільшу партію рацій на 103 млн доларів. Про це повідомляє Breaking Defence.

Британські військові закупили найбільшу партію радіостанцій для покращення зв'язку між підрозділами. Рішення було прийнято на основі українського досвіду на війні, який показав важливість зв'язку між військовими.

25 листопада Міноборони Великобританії обрало компанію L3Harris Technologies, рації якої відповідають вимогам армії. У межах контракту на 90 млн фунтів (103 млн доларів) компанія поставить армії понад 1300 портативних радіостанцій AN/PRC-167. Вони прийдуть на заміну застарілим радіостанціям AN/PRC-152 та AN/PRC-117G, які експлуатуються в армії вже понад 10 років.

Під час виконання контракту британські військові будуть використовувати обидва варіанти радіостанцій, щоб була оперативна сумісність з міжнародними партнерами, а також для покращення наземного та тактичного супутникового зв'язку.

Як заявили джерела видання, рішення було прийнято, оскільки поставлені у ЗСУ станції L3Harris Technologies показують високий рівень надійності. Вони дозволяють бійцям зберігати зв'язок попри всі спроби РФ його заглушити. У компанії стверджують, що нові радіостанції дозволять армії застосовувати різноманітні концепції в операціях.

Перші постачання AN/PRC-163 та 167 очікуються вже до кінця року. Весь контракт планують виконати до 2023 року.

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