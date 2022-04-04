"Используют простые рации и становятся мишенями для ВСУ": почему армия РФ плохо воюет

Военный эксперт считает, что раций зашифрованной системы "Азарт" на всех российских военных просто не хватает, поэтому они вынуждены пользоваться незащищенной связью.

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Среди ряда неудач российских сил, вторгшихся в Украину, военные аналитики выделяют и проблему с радиосвязью. На первый взгляд, эта проблема может показаться не столь серьезной, как нехватка танков или ракет, но это объясняет, почему российские войска столь плохо скоординированы, постоянно попадают в засады и теряют не только множество солдат, но и генералов. Об этом пишет издание economist.com.

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Как работает военная радиосвязь

Современные радиостанции военного класса шифруют сигналы и меняют частоту, на которой работают, много раз в секунду, что делает невозможным перехват их передач. Однако российские военные общаются по незашифрованным высокочастотным (ВЧ) каналам, что позволяет любому, у кого есть радиостанция, подслушивать их переговоры. Однако, сообщает СМИ, армия РФ располагает современными технологиями. В 2012 году на вооружение поступили радиостанции "Азарт", имеющие функцию встроенного шифрования и работающие очень высоких частотах. Томас Витингтон, военный аналитик специализирующийся на радиоэлектронной борьбе, в комментарии медиа рассказал, что система "Азарт" является "адекватной", хотя и уступает оборудованию, используемому силами НАТО.

Что известно о рациях "Азарт"

"Азарт" — программно-определяемая радиостанция, разработанная Научно-производственным объединением "Ангстрем". Разработчики заявляют, что продукт способен исправно работать и передавать информацию в условиях помех, которые противник может создавать при помощи РЭБ. По состоянию на 2021 год существует 10 моделей радиостанций данной системы. Российские СМИ писали, что в закупке "Азарта" "заинтересованы более 30 стран".

По словам разработчика, рации обладают функцией "псевдослучайной перестройки рабочей частоты со скоростью до 20000 скачков в секунду". Это позволяет обойти как подавление сигнала, так и свести на нет его перехват или пеленгацию. Имеется поддержка ГЛОНАСС и GPS, возможность многократно увеличить дальность сигнала, возможность построить комплексную систему связи "в поле", дальность радиообмена которой превышает 500 км.

[ + – ] Комплект "Азарт": рация, зарядные устройства, дополнительные девайсы, инструкция

Что не так с российской системой радиосвязи "Азарт"

Томас Витингтон полагает, что раций "Азарт" на всех просто не хватает. "Некогда в российских новостях с энтузиазмом рассказывали о поставках нескольких сотен радиоприемников целым группам численностью в несколько тысяч военнослужащих", — отмечает СМИ.

Также неясно, работает ли "Азарт" так, как было задумано, ведь разработать надежную и безопасную систему связи — сложно. Медиа приводит в пример проблемы, с которыми столкнулись в британской и американской армиях. У британцев радиостанции Bowman, разработанные в 2000-х годах, были несовместимы с новыми моделями раций. А США потратили миллиарды долларов на Joint Tactical Radio System, которая была разработана, чтобы разом заменить все разрозненные системы связи американских вооруженных сил, но сделать этого до конца не удалось.

Витингтон сомневается, что российская система закупок столь же эффективна, как ее западные аналоги, а об уровне коррупции и говорить нечего. Да и без скандала не обошлось: говорили, что при создании системы "Азарт" использовались лишь компоненты российского производства, но оказалось, что некоторые компоненты импортировали из Китая. В итоге, около трети от общего бюджета закупок в размере 18,5 млрд рублей (около $240 млн на тот момент) было растрачено.

"В России есть и другие радиостанции, но "Азарт" может быть с ними несовместим. Если элитное воздушно-десантное подразделение имеет современные радиостанции "Азарт", но поддерживающая его артиллерия использует устаревшие системы или коммерческое оборудование, то связь между ними будет на незащищенных КВ", — говорится в материале.

Как ВСУ удается перехватывать разговоры военных РФ

Фотографии захваченной военной техники и подтвержденные перехваты разговоров указывают на то, что россияне используют рации Motorola, Kenwood и Baofeng. Их минус в том, что они не способны обеспечить командирам мгновенную голосовую связь, передачу информации о местоположении и обмен данными с соседними подразделениями, артиллерией, авиационной поддержкой и разведывательными дронами. Эти рации слишком просты для координации масштабных военных операций.

Защитники Украины довольно легко могут перехватывать переговоры российских сил и даже привлекали добровольцев, чтобы оперативно расшифровывать и анализировать информацию. Некоторые из этих радиоперехватов использовались в качестве контрпропаганды, например, разговоры, в которых русские командиры сообщают, что половина их войск страдает от обморожения, что им не хватает транспорта для вывоза погибших или что их постоянно обстреливают. Витингтон подтвердил, что некоторые из перехватов удалось идентифицировать, привязав информацию о действиях армии РФ на местах, что говорит в пользу их достоверности. На одной записи слышно, как солдаты, движущиеся в колонне бронетехники, говорят, что попали в "засаду". Известно, что их машины действительно попали под обстрел.

[ + – ] Военнослужащая с рацией "Азарт"

Почему связь так важна на войне

Эксперт также сообщил, что коммерческие радиостанции можно отслеживать с помощью радиопеленгации, например, триангуляции источника передачи от двух приемников. По его словам, он знает о случаях, когда частоты, используемые российскими войсками, "нагружались" музыкой в ​​стиле хэви-метал, иногда даже во время боя.

"Проблемы с радиосвязью могли стать причиной гибели нескольких российских генералов и командиров. Радио может быть менее смертоносным, чем оружие, но неспособность России инвестировать в свои средства связи сковывает ее силы", — подчеркивается в статье.

Отсутствие нормальной связи с наступающими подразделениями вынуждает старших офицеров лично присутствовать на фронте и это делает их мишенями. Известен случай, когда генерала армии РФ смогли вычислить и уничтожить, потому что он общался по незашифрованному каналу связи.

Как отмечает издание, самолеты НАТО, летающие вблизи западных границ Украины, перехватывают радиосигналы российских войск и делится этой информацией с ВСУ. Также Украина получила оборудование для обнаружения, перехвата и подавления российских коммуникаций.