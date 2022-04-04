"Використовують прості рації та стають мішенями для ЗСУ": чому армія РФ погано воює

Військовий експерт вважає, що рації зашифрованої системи "Азарт" на всіх російських військових просто не вистачає, тому вони змушені користуватися незахищеним зв'язком.

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Серед низки невдач російських сил, які вторглися в Україну, військові аналітики виокремлюють проблему з радіозв'язком. На перший погляд, ця проблема може здатися не такою серйозною, як брак танків або ракет, але це пояснює, чому російські війська настільки погано скоординовані, постійно потрапляють у засідки та втрачають не лише безліч солдатів, а й генералів. Про це пише видання economist.com.

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Як працює військовий радіозв'язок

Сучасні радіостанції військового класу шифрують сигнали та змінюють частоту, на якій працюють, багато разів на секунду, що унеможливлює перехоплення їхніх передач. Проте російські військові спілкуються незашифрованими високочастотними (ВЧ) каналами, що дозволяє будь-кому, хто має радіостанцію, підслуховувати їхні переговори. Проте, повідомляє ЗМІ, армія РФ має сучасні технології. У 2012 році на озброєння надійшли радіостанції "Азарт", що мають функцію вбудованого шифрування та які працюють на дуже високих частотах. Томас Вітінгтон, військовий аналітик, що спеціалізується на радіоелектронній боротьбі, у коментарі медіа розповів, що система "Азарт" є "адекватною", хоча й поступається обладнанням, яке використовується силами НАТО.

Що відомо про рації "Азарт"

"Азарт" — програмно-визначувана радіостанція, розроблена Науково-виробничим об'єднанням "Ангстрем". Розробники заявляють, що продукт здатний справно працювати й передавати інформацію за умов перешкод, які противник може створювати з допомогою РЕБ. Станом на 2021 рік існує 10 моделей радіостанцій цієї системи. Російські ЗМІ писали, що в закупівлі "Азарту" "зацікавлені понад 30 країн".

За словами розробника, рації мають функцію "псевдовипадкової перебудови робочої частоти зі швидкістю до 20 000 стрибків на секунду". Це дозволяє обійти як придушення сигналу, так і звести нанівець його перехоплення або пеленгацію. Є підтримка ГЛОНАСС і GPS, можливість багаторазово збільшити дальність сигналу, можливість побудувати комплексну систему зв'язку "в полі", дальність радіообміну якої перевищує 500 км.

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Що не так із російською системою радіозв'язку "Азарт"

Томас Вітінгтон вважає, що рацій "Азарт" на всіх просто не вистачає. "Колись у російських новинах із ентузіазмом розповідали про постачання кількох сотень радіоприймачів цілим групам чисельністю кілька тисяч військовослужбовців", — зазначає ЗМІ.

Також неясно, чи працює "Азарт" так, як було задумано, адже розробити надійну та безпечну систему зв'язку – складно. Медіа наводить приклад проблеми, з якими зіткнулися в британській і американській арміях. Британські радіостанції Bowman, розроблені у 2000-х роках, були несумісні з новими моделями рацій. А США витратили мільярди доларів на Joint Tactical Radio System, яка була розроблена, щоб разом замінити всі розрізнені системи зв'язку американських збройних сил, але зробити це до кінця не вдалося.

Вітінгтон сумнівається, що російська система закупівель настільки ж ефективна, як її західні аналоги, а про рівень корупції годі й казати. Та й без скандалу не обійшлося: говорили, що під час створення системи "Азарт" використовувалися лише компоненти російського виробництва, але виявилося, що деякі компоненти імпортували з Китаю. У результаті близько третини від загального бюджету закупівель у розмірі 18,5 млрд рублів (близько $240 млн на той момент) було витрачено.

"У Росії є й інші радіостанції, але "Азарт" може бути з ними несумісний. Якщо елітний повітряно-десантний підрозділ має сучасні радіостанції "Азарт", але артилерія, що підтримує його, використовує застарілі системи або комерційне обладнання, то зв'язок між ними буде на незахищених КВ", — ідеться в матеріалі.

Як ЗСУ вдається перехоплювати розмови військових РФ

Фотографії захопленої військової техніки та підтверджені перехоплення розмов вказують на те, що росіяни використовують рації Motorola, Kenwood і Baofeng. Їхній мінус у тому, що вони не здатні забезпечити командирам миттєвий голосовий зв'язок, передачу інформації про місцезнаходження й обмін даними із сусідніми підрозділами, артилерією, авіаційною підтримкою та розвідувальними дронами. Ці рації дуже прості для координації масштабних військових операцій.

Захисники України досить легко можуть перехоплювати переговори російських сил і навіть залучали добровольців, щоб оперативно розшифровувати й аналізувати інформацію. Деякі з цих радіоперехоплень використовувалися як контрпропаганда, наприклад, розмови, у яких російські командири повідомляють, що половина їхніх військ страждає від обмороження, що їм не вистачає транспорту для вивезення загиблих або їх постійно обстрілюють. Вітінгтон підтвердив, що деякі перехоплення вдалося ідентифікувати, прив'язавши інформацію про дії армії РФ на місцях, що говорить на користь їхньої достовірності. На одному записі чути, як солдати, що рухаються в колоні бронетехніки, кажуть, що потрапили в "засідку". Відомо, що їхні машини справді потрапили під обстріл.

[ + – ] Військовослужбовиця з рацією "Азарт"

Чому зв'язок такий важливий на війні

Експерт також повідомив, що комерційні радіостанції можна відслідковувати за допомогою радіопеленгації, наприклад, тріангуляції джерела передачі від двох приймачів. За його словами, він знає про випадки, коли частоти, які використовуються російськими військами, "навантажувалися" музикою в стилі хеві-метал, іноді навіть під час бою.

"Проблеми з радіозв'язком могли стати причиною загибелі кількох російських генералів і командирів. Радіо може бути менш смертоносним, ніж зброя, але нездатність Росії інвестувати у свої засоби зв'язку сковує її сили", — наголошується в статті.

Відсутність нормального зв'язку з підрозділами, що наступають, змушує старших офіцерів особисто бути присутніми на фронті, і це робить їх мішенями. Відомий випадок, коли генерала армії РФ змогли вирахувати й знищити, бо він спілкувався незашифрованим каналом зв'язку.

Як зазначає видання, літаки НАТО, що літають поблизу західних кордонів України, перехоплюють радіосигнали російських військ і діляться цією інформацією із ЗСУ. Також Україна отримала обладнання для виявлення, перехоплення та придушення російських комунікацій.