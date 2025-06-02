"Радиостанция Судного дня" вышла на связь сразу после переговоров в Стамбуле: в эфире прозвучал новый шифр

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", передала новое закодированное сообщение. Оно прозвучало в 16:00 — сразу после завершения переговоров между делегациями Украины и России в Стамбуле.

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Об этом пишет Telegram-канал "УВБ-76 эфир".

Отмечается, что 2 июня в 16:00 прозвучало такое сообщение: "НЖТИ 89364 ИБОБАЗА 2766 3413".

Фото: Скриншот

Позже, в 17:32, "Радиостанция Судного дня" передала еще одно сообщение — "НЖТИ 97954 АРАПОБЛИЦ 3449 5582".

Фото: Скриншот

До этого радиостанция УВБ-76 зафиксировала необычную активность 29 мая — в тот день она передала два закодированных сообщения, а именно:

НЖТИ 52661 ЛУЧЕТОРГ 9114 0297;

НЖТИ 91004 КОПНА 5554 1730.

Что такое "Радиостанция Судного дня"

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как "Жужжалка" или "Радио Судного дня", транслирует сигнал на частоте 4625 кГц и считается объектом российских военных, вероятно, со времен СССР. С 1976 года на этой частоте обычно слышен монотонный гул, который лишь изредка прерывается голосовыми сообщениями — сериями цифр или имен, которые давно интригуют аналитиков и радиолюбителей по всему миру.

Таинственность вещания УВБ-76 породила многочисленные версии относительно ее назначения. По одной из них, это элемент системы ядерного сдерживания, который в случае потери связи с высшим руководством автоматически активирует контрудар. Другая, менее драматичная гипотеза объясняет ее работу как обычное военное тестирование связи — резервный канал, который просто поддерживается в рабочем состоянии.

Напомним, 18 апреля наблюдатели зафиксировали передачу более двух десятков закодированных сообщений в эфире "Радиостанции Судного дня" за 24 часа после телефонной беседы президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее, в начале марта, "Радио Судного дня" выдало в эфир рекордное количество сообщений после того, как Россия и США провели переговоры в Саудовской Аравии и Турции.