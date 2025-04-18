"Радио Судного дня" заработало в РФ: станция "УВБ-76" проявляет активность, с чем это связано

Российское военное радио проявляет подозрительную активность, как перед полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля 2022 года. Станция "УВБ-76", известная как "Радио Судного дня", часто передает закодированные сообщения.

Related video

Наблюдатели фиксируют передачу более двух десятков закодированных сообщений за 24 часа после телефонной беседы президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет немецкий таблоид Bild.

Такой показатель значительно превышает норму, последние сообщения "УВБ-76" подавала зимой 2022 года, перед вторжением ВС РФ в Украину. В последнем из сообщений отражалась последовательность четырех названий растений: Нептун, Тимьян, Лисья мантия и Нутабу.

Эксперты-шифровальщики увидят в этом скрытые подсказки к возможному весеннему наступлению России. Другие аналитики уверены, что в необычной последовательности терминов, скорее всего, ничего не скрывается.

Станция "УВБ-76" вещает на частоте 4625 кГц

Эксперты из Канады считают, что российские военные запускают специально "УВБ-76". Москва хочет, чтобы в мире Россию считали "сложной для понимания, не до конца изученной и опасной".

"Это делает "Жужжалку" одним из наиболее успешных и все еще активных реликтов инфраструктуры времен холодной войны. Не потому, что она говорит. А потому, что мы никогда не переставали ее слушать", — указывают авторы.

Военная радиостанция "УВБ-76": что умеет "Жужжалка"?

Станция "УВБ-76", известная под названиями "Жужжалка" и "Радио Судного дня" является коротковолновой и вещает на частоте 4625 кГц. Считается, что она принадлежит военным РФ еще с советских времен. С 1976 года на этой частоте обычно слышали только монотонный гул.

Иногда станция "УВБ-76" передавала голосовые сигналы: имена или последовательность цифр, что часто озадачивает аналитиков и радиолюбителей.

Вокруг работы "Жужжалки" много лет ходят различные слухи: одни считают ее шпионской системой, которая автоматически запускает контрудар при ядерной угрозе, если политическое руководство не в состоянии это сделать.

Имеется также предположение, что это простой старый армейский передатчик, который время от времени проверяют на боеготовность.

Изначально "Радио Судного дня" находилось в Подмосковье возле поселка Поварово. В 2010 году его перенесли в Ленинградскую область. Станция "УВБ-76" работает почти круглосуточно, перерыв делают с 7:00 до 7:50 по московскому времени.

Напомним, Китай в октябре 2024 года объявлял об использовании квантовых компьютеров D-Wave для взлома 50-битного шифрования. Журналисты тогда писали о взломе "шифрования военного уровня".

Фокус ранее описывал историю 22-летней Элли из Орегона, которая пыталась расшифровать свой детский код. Позднее выяснилось, что ее "зашифрованный дневник" — это рецепт кремового ризотто.