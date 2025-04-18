"Радіо Судного дня" запрацювало в РФ: станція "УВБ-76" проявляє активність, із чим це пов'язано

Російське військове радіо проявляє підозрілу активність, як перед повномасштабним вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року. Станція "УВБ-76", відома як "Радіо Судного дня", часто передає закодовані повідомлення.

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Спостерігачі фіксують передачу понад двох десятків закодованих повідомлень за 24 години після телефонної бесіди президента США Дональда Трампа з російським колегою Володимиром Путіним, пише німецький таблоїд Bild.

Такий показник значно перевищує норму, останні повідомлення "УВБ-76" подавала взимку 2022 року, перед вторгненням ЗС РФ в Україну. В останньому з повідомлень відображалася послідовність чотирьох назв рослин: Нептун, Чебрець, Лисяча мантія і Нутабу.

Експерти-шифрувальники побачать у цьому приховані підказки до можливого весняного наступу Росії. Інші аналітики впевнені, що в незвичайній послідовності термінів, найімовірніше, нічого не приховується.

Станція "УВБ-76" мовить на частоті 4625 кГц

Експерти з Канади вважають, що російські військові запускають спеціально "УВБ-76". Москва хоче, щоб у світі Росію вважали "складною для розуміння, не до кінця вивченою і небезпечною".

"Це робить "Жужжалку" одним із найуспішніших і все ще активних реліктів інфраструктури часів холодної війни. Не тому, що вона говорить. А тому, що ми ніколи не переставали її слухати", — вказують автори.

Військова радіостанція "УВБ-76": що вміє "Жужжалка"?

Станція "УВБ-76", відома під назвами "Жужжалка" та "Радіо Судного дня" є короткохвильовою і мовить на частоті 4625 кГц. Вважається, що вона належить військовим РФ ще з радянських часів. З 1976 року на цій частоті зазвичай чули лише монотонний гул.

Іноді станція "УВБ-76" передавала голосові сигнали: імена або послідовність цифр, що часто спантеличує аналітиків і радіоаматорів.

Навколо роботи "Жужжалки" багато років ходять різні чутки: одні вважають її шпигунською системою, що автоматично запускає контрудар у разі ядерної загрози, якщо політичне керівництво не в змозі це зробити.

Є також припущення, що це простий старий армійський передавач, який час від часу перевіряють на боєготовність.

Спочатку "Радіо Судного дня" знаходилося в Підмосков'ї біля селища Поварово. У 2010 році його перенесли в Ленінградську область. Станція "УВБ-76" працює майже цілодобово, перерву роблять із 7:00 до 7:50 за московським часом.

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