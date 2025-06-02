"Радіостанція Судного дня" вийшла на зв'язок одразу після переговорів у Стамбулі: в ефірі пролунав новий шифр

Короткохвильова радіостанція УВБ-76, відома як "Радіостанція Судного дня", передала нове закодоване повідомлення. Воно пролунало о 16:00 — одразу після завершення переговорів між делегаціями України та Росії в Стамбулі.

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Про це пише Telegram-канал "УВБ-76 эфир".

Зазначається, що 2 червня о 16:00 пролунало таке повідомлення: "НЖТІ 89364 ИБОБАЗА 2766 3413".

Фото: Скриншот

Пізніше, о 17:32, "Радіостанція Судного дня" передала ще одне повідомлення — "НЖТИ 97954 АРАПОБЛИЦ 3449 5582".

Фото: Скриншот

До цього радіостанція УВБ-76 зафіксувала незвичну активність 29 травня — того дня вона передала два закодованих повідомлення, а саме:

НЖТИ 52661 ЛУЧОТОРГ 9114 0297;

НЖТИ 91004 КОПНА 5554 1730.

Що таке "Радіостанція Судного дня"

Короткохвильова радіостанція УВБ-76, також відома як "Жужжалка" або "Радіо Судного дня", транслює сигнал на частоті 4625 кГц і вважається об'єктом російських військових, імовірно, з часів СРСР. Від 1976 року на цій частоті зазвичай чутно монотонний гул, який лише зрідка переривається голосовими повідомленнями — серіями цифр чи імен, що давно інтригують аналітиків і радіоаматорів по всьому світу.

Таємничість мовлення УВБ-76 породила численні версії щодо її призначення. За однією з них, це елемент системи ядерного стримування, який у разі втрати зв’язку з вищим керівництвом автоматично активує контрудар. Інша, менш драматична гіпотеза пояснює її роботу як звичайне військове тестування зв’язку — резервний канал, що просто підтримується в робочому стані.

Нагадаємо, 18 квітня спостерігачі зафіксували передачу понад двох десятків закодованих повідомлень в ефірі "Радіостанції Судного дня" за 24 години після телефонної бесіди президента США Дональда Трампа з російським колегою Володимиром Путіним.

Раніше, на початку березня, "Радіо Судного дня" видало в ефір рекордну кількість повідомлень після того, як Росія і США провели переговори в Саудівській Аравії і Туреччині.