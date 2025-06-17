"Радіостанція Судного дня" вийшла на зв'язок: передала два загадкових повідомлення

"Радіостанція Судного дня", або ж короткохвильова радіостанція УВБ-76, двічі упродовж дня 17 червня виходила на зв'язок, передавши два послання. Це відбулося перед заявою про те, що ВМС США увійшли до Перської станції.

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Це були наступні коди: "НЖТИ 00677 ДУЭТОТИР 6888 6410" та "НЖТИ 97010 БОМЖОКРЕМ 1172 2408", як передав Telegram-канал "УВБ-76 эфир", що відстежує активність "Радіостанції Судного дня".

Перше послання від радіостанції УВБ-76 передали в етер об 12:39 годині за московським часом.

Скріншот | повідомлення про активність "Радіостанції Судного дня"

Вдруге "Радіостанція Судного дня" передала послання об 14:35 годині за московським часом.

Скріншот | повідомлення про активність "Радіостанції Судного дня"

Варто зазначити, що також "Радіостанція Судного дня" здійснила незвичну активність напередодні, 16 червня. В етер, за даними Telegram-каналу "УВБ-76 эфир", вийшло упродовж дня 4 зашифровані повідомлення:

13:20: НЖТИ 63145 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915;

14:58: НЖТИ 09404 СЭВОШЛЮП 7865 4500;

19:13: НЖТИ 96560 ДИАЛЕКТИЗМ 9064 6737;

21:59: НЖТИ 48858 ВИСОКЕД 1203 5221.

Пояснення щодо того, що б могли означати загадкові зашифровані повідомлення, немає.

"Радіостанція Судного дня": що це таке та про що сигналізує

"Радіостанція Судного дня" (УБД-76) — російська короткохвильова радіостанція системи "Моноліт" на частоті 4625,0 кГц. В етері ця радіостанція спостерігається з 80-х років XX століття, однак деякі джерела стверджують, що вперше її активність було зафіксовано у 1975 році.

Про призначення радіостанції УВБ-76 єдиної версії не існує. Деякі джерела запевняють, що радіостанція може працювати як елемент системи ядерного стримування і може автоматично активувати контрудар за втрати зв'язку із вищим керівництвом. Ексміністр зв'язку та інформаційних технологій Литви Римантас Плейкис розповідав, що мета голосових повідомлень в етері "Радіостанції Судного дня" — підтвердження перебування операторів на зв'язку та у стані цілковитої постійної готовності.

Нагадаємо, 2 червня "Радіостанція Судного дня" вийшла на зв'язок одразу після завершення російсько-українських переговорів у Стамбулі.

3 березня "Радіостанція Судного дня" видала рекордну кількість повідомлень: активізувалася після початку переговорів між Росією та США.