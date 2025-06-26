"Радіостанція Судного дня" понад 20 разів упродовж дня виходила на зв'язок: у мережі кажуть про рекорд

Короткохвильова радіостанція УВБ-76 чи "Радіостанція Судного дня" виявила упродовж дня 25 червня незвичайну активність: вона виходила на зв'язок 24 рази, передавши відповідну кількість зашифрованих повідомлень. Це відбувалося на тлі саміту НАТО.

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Така активність "Радіостанції Судного дня" була зафіксована лише одного разу — за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, передає Telegram-канал "Реальна війна".

"Це рекорд! 24 (!) повідомлення видала "Радіостанція Судного дня" за сьогодні — така активність була лише раз — за 2 місяці до початку повномасштабної війни", — стверджують у пабліку.

Telegram-канал "УВБ-76 эфир", що відстежує активність "Радіостанції Судного дня", повідомив про перше повідомлення близько 09:00 години. Одразу через кілька хвилин після цього в етері прозвучало друге закодоване послання.

Скріншот | перші повідомлення "Радіостанції Судного дня"

Активність продовжилася упродовж всього дня — останнє за 25 червня повідомлення зафіксували близько 17:00 години. Це було 24 послання від "Радіостанції Судного дня".

Скріншот | останнє повідомлення "Радіостанції Судного дня"

Чітких пояснень щодо того, що саме означають закодовані повідомлення та про що може свідчити подібна активність, у мережі немає. Дехто вважає, що ці "послання" можуть бути залучені російськими військовими як команди до бойової готовності або ж до приготування певного обладнання.

Після опівночі у Telegram-каналі, що відстежує активність "Радіостанції Судного дня", повідомили, що до 2010 року УБД-76 виходила на зв'язок з міста Поварово у Московській області.

Скріншот | повідомлення про місце, де фіксували активність раніше

Із чим може бути пов'язана активність "Радіостанції Судного дня"

У мережі активність УБД-76 часто пов'язують з важливими подіями, які відбуваються у світі. У ці дні саме тривав саміт НАТО, на тлі якого пролунала рекордна кількість повідомлень. Однак достеменно ніхто не знає про те, чому радіостанція проявляє активність.

Про призначення радіостанції УВБ-76 також єдиної версії досі не існує. Більшість експертів сходяться на думці, що "Радіостанція Судного дня" виходить в етер, аби підтвердити присутність операторів на місцях.

Нагадаємо, 17 червня "Радіостанція Судного дня" також виходила на зв'язок, передавши два загадкові повідомлення.

Також 2 червня "Радіостанція Судного дня" вийшла на зв'язок одразу після переговорів між Україною та Росією у Стамбулі, передавши новий шифр.