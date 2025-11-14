В Росії припинено трансляцію повідомлень "Радіо Судного дня" через атаку БПЛА: що відомо

Telegram-канал, який передає повідомлення короткохвильової радіостанції УВБ-76, або "Радіо Судного дня", оголосив про припинення трансляції через влучання в підстанцію безпілотника.

Про припинення трансляції повідомлень "Радіо Судного дня" через відключення електроенергії заявив вночі 14 листопада Telegram-канал "УВБ-76 эфир", який відстежує активність радіостанції. Втім в публікації не уточнюється, мається на увазі трансляція каналу чи самого радіо.

"Трансляції тимчасово не буде. Проблема у відключенні електроенергії через потрапляння БПЛА на підстанцію", — написали адміни пабліка.

Трансляцію повідомлень "Жужжалки" в Росії призупинили через відключення світла Фото: скриншот

Останні повідомлення радіостанції на каналі опублікували 13 листопада. Це два рядки чисел і слів кирилицею: "НЖТИ НЖТИ 19567 РЖАВЛЕНЬЕ 2888 5408" та "НЖТИ НЖТИ 38014 СИМОМОР 0808 2023".

При цьому на YouTube-каналі The buzzer 76 трансляція сигналу УВБ-76, або "Жужжалки", на момент публікації новини триває.

ЗМІ припускають, що станція знаходиться приблизно за 28 км від Москви.

Зазначимо, Міністерство оборони РФ відзвітувало про нібито збиття та перехоплення 216 безпілотників над 11 російськими регіонами вночі 14 листопада, втім Московської області в переліку немає. Під атакою дронів були Краснодарський край, окупований Крим й акваторія Чорного моря, а також Саратовська, Волгоградська, Ростовська, Бєлгородська, Тамбовська, Брянська, Воронезька, Нижегородська й Оренбурзька області.

Що таке "Радіо Судного дня"

Мовлення радіостанції УВБ-76 почалося, яку називають "радіостанцією Судного дня", почалося наприкінці 1970-х років. Відтоді вона передає на частоті 4625 кГц монотонні сигнали-"дзижчання", через що її прозвали також "Жужжалкою". Іноді дзижчання переривають короткі повідомлення з числами та російськими словами.

Журналісти ВВС писали, що УВБ-76 може мати зв'язок зі створеною в СРСР системою стратегічного ядерного стримування "Периметр", яка може автоматично запустити ядерний удар у відповідь на знищення командних центрів РФ. Нібито якщо сигнал радіо перерветься, "Периметр" сприйме це як сигнал для атаки. Водночас голова комітету Державної думи РФ з оборони Андрій Картаполов наприкінці 2024 року відкинув версію про зв'язок "Жужжалки" з "Периметром", хоча при цьому зазначив, що радіостанція "виконує власну важливу функцію".

Нагадаємо, російське "Радіо Судного дня" ожило 8 вересня та передало два повідомлення: слова "НЖТІ" і "готель" та числа 38, 965, 78, 58, 88 і 37.

До того "Жужжалка" передала два нові таємничі сигнали 27 жовтня. Російські ЗМІ повідомляли, що радіостанція транслювала два коди: "НЖТИ 06952 СЕМЕНЬ 3995 2030" та "НЖТИ 6534 БЛОХОШРИ 7934 0510". Експерти припускали, що вони можуть бути частиною комунікації військових або розвідників.