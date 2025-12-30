На "радіостанції Судного дня" в РФ заграло "Лебедине озеро": що відбулося

Близько 15:20 за київським часом 30 грудня в ефірі російської радіостанції УВБ-76 зазвучала музика з балету Петра Чайковського "Лебедине озеро". Ймовірно, "радіо Судного дня" зламав пірат.

Музику можна було почути під час трансляції "радіостанції Судного дня" на YouTube. Перед тим о 13:09 Telegram-канал "УВБ-76 эфир", який передає повідомлення "Жужжалки", заявив, що на її частоті веде мовлення пірат.

Коментатори також писали, що ефір УВБ-76 зламала піратська радіостанція "Громель", хоча підтвердження цим припущенням на момент публікації новини немає.

На частоті "Радіо Судного дня" вів мовлення пірат Фото: скриншот

Зазначимо, "Лебедине озеро" показували по телебаченню в СРСР під час путчу 1991 року. Також вважається, що його нібито транслювали в день смерті генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва.

У липні 2023 року хакери зламали телебачення в РФ і транслювали балет Чайковського "Лебедине озеро" та ролик із бійцями Збройних сил України.

Що відомо про "радіостанцію Судного дня"

Радіостанція УВБ-76, яку називають "радіо Судного дня" або "Жужжалкою" за монотонні сигнали-"дзижчання", з кінця 1970-х років періодично передає короткі повідомлення з числами та російськими літерами і словами на частоті 4625 кГц. ЗМІ припускають, що вона може бути пов'язана з системою стратегічного ядерного стримування "Периметр", створеною за часів СРСР, проте російська влада відкидає ці теорії. Місце знаходження радіостанції достеменно не відоме.

Вночі 14 листопада Telegram-канал "УВБ-76 эфир" повідомляв, що трансляцію повідомлень "Радіо Судного дня" припинено через атаку БПЛА. 18 листопада паблік повідомив, що "Радіостанція Судного дня" знову запрацювала та передала кілька коротких повідомлень.