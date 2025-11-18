"Радіостанція Судного дня" знову запрацювала: передала одразу сім загадкових повідомлень

"Радіостанція Судного дня", або ж короткохвильова радіостанція УВБ-76, сім разів упродовж дня 17 листопада виходила на зв'язок, передавши сім зашифрованих послань.

Російська радіостанція знову повернулася в етер після кількох днів перерви, спричиненої атакою безпілотників. Про це передав Telegram-канал "УВБ-76 эфир", що відстежує активність "Радіостанції Судного дня".

Перше послання від радіостанції УВБ-76 пролунало об 11:11 годині за московським часом. Радіо двічі передало код "НЖТИ НЖТИ 37774 ЖЕРЕБОСТЬ 0573 2683".

Скриншот | перше повідомлення "Радіостанції Судного дня" 17 листопада

Упродовж наступних кількох годин в етері "Радіостанції Судного дня" одне за одним передавали наступні зашифровані повідомлення:

12:36: НЖТИ НЖТИ 06847 ОЦИНКОВЩИК 5176 3559;

12:43: НЖТИ НЖТИ 77858 ЛЕСОЛЕД 6302 3118;

14:04: HЖTИ НЖТИ 05207 БOЛOHCKИЙ 0305 7160;

14:35: НЖТИ НЖТИ 19392 ПОШЛЫЙ 8999 4216;

14:40: НЖТИ НЖТИ 15854 ЛАТВИЯ 5894 4167;

15:38: НЖТИ НЖТИ 82586 НАНТОТЮК 8017 8154.

Відео дня

Пояснення щодо того, що б могли означати загадкові зашифровані повідомлення, не оприлюднювали.

Що таке "Радіостанція Судного дня"

"Радіостанція Судного дня" (або ж УБД-76) — це російська короткохвильова радіостанція системи "Моноліт", що працює на частоті 4625,0 кГц. Цю радіостанцію почали спостерігати в етері ще з 80-х років минулого століття й відтоді вона регулярно передає загадкові повідомлення, пояснень щодо яких росіяни не розкривають.

Точної версії призначення "Радіостанції Судного дня" досі так і не вдалося розкрити. Деякі дослідники припускають, що радіо працює як елемент системи ядерного стримування, який може автоматично активувати контрудар за умови, коли втрачено зв'язок із вищим керівництвом.

Нагадаємо, 14 листопада Telegram-канал "УВБ-76 эфир" повідомив, що "Радіостанція Судного дня" припинила трансляцію внаслідок атаки безпілотників.

Раніше "Радіостанція Судного дня" виходила в етер наприкінці жовтня, передавши два зашифрованих повідомлення.