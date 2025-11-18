"Радиостанция Судного дня" снова заработала: передала сразу семь загадочных сообщений
"Радиостанция Судного дня", или же коротковолновая радиостанция УВБ-76, семь раз в течение дня 17 ноября выходила на связь, передав семь зашифрованных посланий.
Российская радиостанция снова вернулась в эфир после нескольких дней перерыва, вызванного атакой беспилотников. Об этом передал Telegram-канал "УВБ-76 эфир", отслеживающий активность "Радиостанции Судного дня".
Первое послание от радиостанции УВБ-76 прозвучало в 11:11 часов по московскому времени. Радио дважды передало код "НЖТИ НЖТИ 37774 ЖЕРЕБОСТЬ 0573 2683".
В течение следующих нескольких часов в эфире "Радиостанции Судного дня" одно за другим передавали следующие зашифрованные сообщения:
- 12:36: НЖТИ НЖТИ 06847 ОЦИНКОВЩИК 5176 3559;
- 12:43: НЖТИ НЖТИ 77858 ЛЕСОПОВАЛ 6302 3118;
- 14:04: НЖТИ НЖТИ 05207 БОЛОХКЫЙ 0305 7160;
- 14:35: НЖТИ НЖТИ 19392 ПОШЛЫЙ 8999 4216;
- 14:40: НЖТИ НЖТИ 15854 ЛАТВИЯ 5894 4167;
- 15:38: НЖТИ НЖТИ 82586 НАНТОТЮК 8017 8154.
Объяснения относительно того, что бы могли означать загадочные зашифрованные сообщения, не обнародовали.
Что такое "Радиостанция Судного дня"
"Радиостанция Судного дня" (или же УБД-76) — это российская коротковолновая радиостанция системы "Монолит", работающая на частоте 4625,0 кГц. Эту радиостанцию начали наблюдать в эфире еще с 80-х годов прошлого века и с тех пор она регулярно передает загадочные сообщения, объяснений по которым россияне не раскрывают.
Точной версии назначения "Радиостанции Судного дня" до сих пор так и не удалось раскрыть. Некоторые исследователи предполагают, что радио работает как элемент системы ядерного сдерживания, который может автоматически активировать контрудар при условии, когда потеряна связь с высшим руководством.
Напомним, 14 ноября Telegram-канал "УВБ-76 эфир" сообщил, что "Радиостанция Судного дня" прекратила трансляцию в результате атаки беспилотников.
Ранее "Радиостанция Судного дня" выходила в эфир в конце октября, передав два зашифрованных сообщения.