В Ірані мовить таємнича номерна радіостанція "судного дня": що про неї відомо

Загадкова короткохвильова радіостанція почала мовити наприкінці лютого, коли США та Ізраїль атакували Іран. Спочатку чоловічий голос вимовляє "Увага!" на фарсі, а потім зачитує числа в довільному порядку.

Короткохвильову трансляцію номерної (або числової) радіостанції відстежили до американської військової бази в Німеччині, проте її мета й оператор залишаються незрозумілими, пише Wired.

Нова номерна радіостанція мовить фарсі

"Таваджо! Таваджо! Таваджо!" — "Увага!" перською мовою, — оголошує чоловічий голос, після чого починає повільно і ритмічно перераховувати числа в довільному порядку. Майже через дві години мова замовкає, щоб відновитися через кілька годин. Трансляція ведеться двічі на день на короткохвильовій частоті з моменту початку американо-ізраїльської атаки на Іран 28 лютого.

Трансляція вперше прозвучала на початку бомбардувань Ірану з боку США. Відтоді вона регулярно відтворюється на короткохвильовій частоті 7910 кГц.

Про радіопередачу фарсі повідомили на сайті "Прийом" — це давно існуюча мережа, яка відстежує й аналізує роботу радіостанцій по всьому світу, використовуючи перевірені методи радіолокації.

У вихідні "Прийом" заявив, що визначив імовірне джерело трансляції. Використовуючи методи багатосторонньої латералізації та тріангуляції, група відстежила сигнал до короткохвильового передавального пристрою на території американської військової бази в Беблінгені, на південний захід від Штутгарта, Німеччина. Цей об'єкт розташований у межах закритої тренувальної зони між танковими казармами і технічні операції, можливо, пов'язані зі штабом 52-го стратегічного батальйону зв'язку армії США, розташованого неподалік.

Ця ідентифікація звужує коло пошуку, але не розкриває, хто стоїть за цими передачами і кому вони призначені.

Двогодинна трансляція розділена на п'ять-шість сегментів, кожен з яких триває до 20 хвилин. Кожен сегмент починається зі слів "Tavajoh!", після чого переходить до послідовності чисел перською мовою, які іноді перемежовуються одним-двома англійськими словами.

Через п'ять днів після початку трансляції було чутно спроби радіоперешкод заблокувати частоту. Наступного дня передача переключилася на іншу частоту — 7842 кГц.

Експерти в галузі радіозв'язку вважають, що ця трансляція, ймовірно, є частиною системи часів холодної війни, відомої як "числова радіостанція".

Номерні радіостанції — що це таке і навіщо вони потрібні

"Номерні радіостанції", або "числові радіостанції", — це короткохвильові радіопередачі, що відтворюють послідовності чисел або кодів, які звучать випадковим чином — як та, що зараз чутна в Ірані. "Це зашифроване радіоповідомлення, що використовується іноземними розвідувальними службами, часто в рамках складних операцій розвідувальних агентств і військових", — каже Маріс Гольдманіс, латвійський історик і захоплений дослідник "номерних радіостанцій".

Найчастіше їх пов'язують зі шпигунством.

Номерні радіостанції — це загадка для радіоаматорів

"Для розвідувальних агентств важливо підтримувати зв'язок зі своїми шпигунами для збору розвідувальної інформації. Це не завжди можливо особисто через політичні обмеження або конфлікти. Ось тут-то і стануть у пригоді номерні станції", — сказав Джон Сайфер, колишній офіцер американської розвідки, який прослужив 28 років у Національній секретній службі ЦРУ.

Хоча використання номерних станцій сягає часів Першої світової війни, вони набули популярності під час холодної війни між США і СРСР. У міру того як шпигунство ставало дедалі більш витонченим, уряди використовували автоматизовану передачу голосових повідомлень із закодованими номерами для зв'язку з агентами, каже Гольдманіс. Посилаючись на розсекречені документи КДБ і ЦРУ, він додає, що номерні станції широко використовували в цей період, часто для передавання азбуки Морзе і, в багатьох випадках, як двосторонній зв'язок, коли агенти передавали інформацію, використовуючи свої власні короткохвильові передавачі.

Сайфер додає, що гадана випадковість чисел означає, що їх можна розшифрувати тільки за допомогою кодової книги.

"Ніхто не зможе розгадати їхній сенс або зрозуміти, що вони означають, якщо в нього немає кодової книжки, яка може дати підказки для розшифровки коду", — каже він, зазначаючи, що такі системи мають бути створені та скоординовані заздалегідь.

Оскільки трансляції зашифровані і призначені для прихованого поширення, ці деталі можуть залишатися незрозумілими протягом багатьох років, каже Гольдманіс. Структурований характер передачі — фіксований розклад і постійне використання частот — передбачає, що це частина спланованої операції.

Номерна станція, що мовить фарсі — що відомо

Одна з теорій полягає в тому, що ці передачі виходять із самого Ірану в рамках його розвідувальної діяльності під час війни, особливо якщо традиційні канали прихованого зв'язку були порушені.

"Така станція з'явилася б, якби іранська розвідка втратила свій звичний спосіб прихованого зв'язку з іранськими агентами за кордоном через ізраїльські й американські удари і тепер була б змушена використовувати короткохвильове радіо для передачі повідомлень та інструкцій", — каже він.

Номерна станція передає повідомлення фарсі, але ніхто не знає кому

Однак існує й інша, більш широко поширена теорія, згідно з якою, можливо, США, Ізраїль або іранська опозиційна група у вигнанні, що базується в Європі, використовують короткохвильові передавачі для зв'язку зі своїми союзниками всередині країни.

"Також є припущення, що ці трансляції використовуються для того, щоб заплутати і відволікти іранські сили безпеки", — додає Гольдманіс.

Тим часом, лише через кілька днів після першої трансляції, почалися спроби заглушити сигнал. З 4 березня спостерігаються перешкоди, характерні для методу, відомого як "бульбашковий глушник" — методу, який раніше асоціювався з іранським режимом.

"Іран і раніше використовував подібні "бульбашковоподібні" звуки для глушіння радіостанцій Radio Farda, Voice of Israel і Voice of America, і це свідчить про те, що іранські служби безпеки знають про ці трансляції та хотіли їх зірвати", — каже Гольдманіс, додаючи, що це підтверджує теорію про те, що джерелом трансляції може бути хтось, хто виступає проти іранського режиму.

Поява нової радіостанції на порозі великої геополітичної події дуже зацікавила спільноту радіоаматорів.

"Появу нової радіостанції, що транслює радіопередачі, слід розглядати як надзвичайну подію з огляду на безліч інших способів прихованої комунікації", — каже Голдманіс.

Станція з'явилася на початку війни в Ірані, і хоча залишаються ключові питання, її час появи, структура і передбачуване походження вказують на розвідувальну операцію, що розгортається в режимі реального часу.

