СРСР і літакобій: "радіостанція Судного дня" передала рекордні 24 повідомлення за день

11 лютого в ефірі радіостанції УВБ-76 прозвучало 24 кодових повідомлення. Трансляція розпочалася близько 9-ї години ранку і тривала близько семи годин.

Кількість повідомлень підрахував Telegram-канал "УВБ-76 ефір", який відстежує її активність.

Серед переданих слів — "акрокрен", "рибальський", "хлівотюк", "бліцосидр", "вихляння", "бублик", "прискіпливий" і "літакобій", "поступливий розчерк", "СРСР", "голубів" і "кобочелн", "арикочайок", "коломенка", "ласка", "комориал", "зуекокриз", "плексиглас", "залпофірн", "трутошут", "авіаційний", "блуд".

Один із сигналів — "літакобій" — пізніше видалили з ефіру. Восьмим за рахунком повідомленням значилося "укосопаб".

Коли радіостанція вже начебто затихла після сьомої години передачі, вона знову активізувалася за годину і видала слово "займозаєм".

Радіостанція Судного дня УВБ-76 — що відомо

УВБ-76 вийшла в ефір наприкінці 1970-х. У звичайний час вона просто дзижчить — звідси й одне з її прізвиськ "дзижжалка" (The Buzzer).

Оператор радіостанції передає радіограми з використанням фонетичного алфавіту, так звані моноліти.

Про призначення радіостанції УВБ-76 єдиної версії не існує, оскільки офіційно призначення станції не було підтверджено будь-якими урядовими або іншими органами.

Але колишній міністр зв'язку та інформаційних технологій Литви Рімантас Плейкіс стверджував, що метою голосових повідомлень в ефірі за допомогою УВБ-76 є підтвердження, що оператори перебувають на станціях у стані готовності і приймають радіоповідомлення.

Де розташований передавач — достовірно невідомо, але 2018 року радіоаматори з'ясували, що він розташований у передавальному радіоцентрі 60 вузла зв'язку "Вулкан" Міністерства оборони Росії в селищі Керро Ленінградської області.

Передбачається, що УВБ-76 призначена для зв'язку в разі ядерної війни або глобальної катастрофи, так званого "судного дня", працюючи як елемент системи управління Збройних сил РФ, від чого вона отримала свою найвідомішу назву.

Нагадаємо, 14 листопада Telegram-канал "УВБ-76 ефір" повідомив, що "Радіостанція Судного дня" припинила трансляцію внаслідок атаки безпілотників.

А наприкінці 2025 року на УВБ-76 несподівано заграло "Лебедине озеро". Радіоаматори припустили, що радіопередачу зламав пірат.