СССР и самолетобой: "радиостанция Судного дня" передала рекордные 24 сообщения за день

11 февраля в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало 24 кодовых сообщения. Трансляция началась около 9 часов утра и продолжалась около семи часов.

Количество сообщений подсчитал Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает ее активность.

Среди переданных слов – "акрокрен", "рыболовный", "хлевотюк", "блицосидр", "вихлянье", "баранка", "придирчивый" и "самолетобой", "покладистый росчерк", "СССР", "голубей" и "кобочелн", "арыкочаек", "коломенка", "ласка", "комориал", "зуекокриз", "плексиглас", "залпофирн", "трутошут", "авиационный", "блуд".

Один из сигналов – "самолетобой" – позже удалили из эфира. Восьмым по счету сообщением значилось "укосопаб".

Когда радиостанция уже вроде затихла после семи часов передачи, она снова активизировалась через час и выдала слово "займозаем".

Відео дня

Радиостанция Судного дня УВБ-76 – что известно

УВБ-76 вышла в эфир в конце 1970‑х. В обычное время она просто жужжит – отсюда и одно из ее прозвищ "жужжалка" (The Buzzer).

Оператор радиостанции передает радиограммы с использованием фонетического алфавита, так называемые монолиты.

О назначении радиостанции УВБ-76 единой версии не существует, поскольку официально назначение станции не было подтверждено какими-либо правительственными или другими органами.

Но бывший министр связи и информационных технологий Литвы Римантас Плейкис утверждал, что целью голосовых сообщений в эфире с помощью УВБ-76 является подтверждение, что операторы находятся на станциях в состоянии готовности и принимают радиосообщения.

Где находится передатчик – достоверно неизвестно, но в 2018 году радиолюбители выяснили, что он расположен в передающем радиоцентре 60 узла связи "Вулкан" Министерства обороны России в поселке Кэрро Ленинградской области.

Предполагается, что УВБ-76 предназначена для связи в случае ядерной войны или глобальной катастрофы, так называемого "судного дня", работая как элемент системы управления Вооруженных сил РФ, отчего она получила свое самое известное название.

Напомним, 14 ноября Telegram-канал "УВБ-76 эфир" сообщил, что "Радиостанция Судного дня" прекратила трансляцию в результате атаки беспилотников.

А в конце 2025 года на УВБ-76 неожиданно заиграло "Лебединое озеро". Радиолюбители предположили, что радиопередачу взломал пират.