Наземній операції США в Ірані бути: наказ очікують найближчими годинами, — WSJ

За даними двох чиновників, на яких посилається Wall Street Journal, Пентагон, як очікується, направить на Близький Схід ще близько 3000 військовослужбовців для підтримки операцій в Ірані.

Раніше й інші ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що очікується розгортання тисяч солдатів. Ці сили будуть сформовані з 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США, бригади, відомої своєю здатністю швидко розгортатися в будь-якій точці світу, пише WSJ.

Офіційні особи не уточнили, куди саме на Близькому Сході попрямують війська і коли вони прибудуть.

82-а повітряно-десантна дивізія дислокується у Форт-Брегзі, штат Північна Кароліна, і спеціалізується на парашутному десантуванні на ворожу або оспорювану територію для захоплення земель.

Офіційні особи заявили, що рішення про розміщення військ в Ірані ще не ухвалено, але письмовий наказ очікують найближчими годинами.

Відео дня

Нарощування військової потужності може надати президенту США Дональду Трампу варіанти для майбутніх операцій, як-от насильницьке відкриття Ормузької протоки або захоплення стратегічно важливих іранських островів.

Минулого тижня США перекинули в регіон 2500 морських піхотинців і моряків на борту десантного корабля USS Boxer.

23 березня газета New York Times першою повідомила про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість розгортання 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Тим часом Іран посилив наступ на Близькому Сході, завдавши нових ударів по Ізраїлю, а також по Кувейту, Бахрейну і Саудівській Аравії, оскільки офіційні особи Тегерана побоювалися, що дипломатичні спроби Білого дому добитися припинення вогню можуть виявитися пасткою.

Затяжні бої почалися наступного дня після того, як Трамп заявив, що американські військові відкладуть удари по іранським електростанціям та енергетичній інфраструктурі на п'ять днів після "продуктивних" переговорів із Тегераном. Міністерство закордонних справ Ірану спростувало інформацію про те, що Тегеран веде переговори зі США.

Нагадаємо, в Ірані не тільки спростували заяву Дональда Трампа про мирні переговори, а й "звільнили" президента США у знущальному ролику.

Тим часом почала мовлення таємнича номерна радіостанція, яка передає набори чисел фарсі. Радіоаматори не знають, хто відправник і хто є адресатом.