"Трамп звільнений": в Ірані заявили, що не ведуть переговорів зі США

Президент США повідомив, що веде переговори про припинення війни з Іраном. І готовий укласти угоду, якщо Тегеран відмовиться від своїх ядерних амбіцій. Але водночас у самому Ірані заявляють, що "Трамп звільнений", жартують, що налякали США, кажуть, що жодних переговорів не ведуть і погрожують "особливими планами", щодо США та Ізраїлю.

Дональд Трамп зробив низку гучних заяв, зокрема припустивши, що Ормузькою протокою може керувати спільно він і аятола після її повного відкриття для всього світу після переговорів про припинення війни з Іраном. Але в Ірані кажуть, що всі заяви президента США — це "фейкові новини". Фокус зібрав усе, що відомо.

Президент США також заявив, що Тегеран може погодитися відмовитися від своїх ядерних амбіцій у будь-якій угоді, спрямованій на припинення конфлікту. Це були його перші заяви після оголошення про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, зроблені 23 березня.

Трамп заявив, що якщо майбутні переговори пройдуть успішно, війна може закінчитися протягом тижня, а потім додав: "В іншому разі ми просто будемо продовжувати бомбити".

Тим часом іранське державне телебачення похвалилося, що Трамп "відступив" у війні через побоювання щодо реакції Ірану на підрив електростанцій країни.

Йдеться про п'ятиденне "перемир'я", яке Дональд Трамп оголосив, повідомивши, що США та Іран "за останні два дні провели дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного та остаточного врегулювання наших військових дій на Близькому Сході".

Трамп заявив, що дав вказівку Міністерству оборони США відкласти всі військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі.

Це сталося після того, як у суботу він висунув Ірану ультиматум, що вимагає протягом 48 годин повністю відкрити Ормузьку протоку.

При цьому Іран повідомив, що має "особливі плани" щодо США та Ізраїлю, які повністю "позбавлять агресорів надії на переговори".

У повідомленні, опублікованому в Telegram інформаційним агентством Fars News Agency, джерела спростували заяви Дональда Трампа про "важливі пункти угоди" між США та Іраном.

У повідомленні йдеться: "Поінформовані офіційні особи в Ірані заявили, що жодних перемовин не ведуть, і наголосили, що доти, доки США повністю не виведуть війська, не евакуюють свої бази в регіоні, не виплатять компенсації та не отримають дійсних гарантій неповторення агресії, війна не закінчиться, і Ормузьку протоку не буде знову відкрито".

Згідно з цією доповіддю, навіть після можливого закінчення війни ситуація в Ормузькій протоці не повернеться до довоєнного стану.

А неназваний аналітик із зовнішньої політики додав, що "жоден розсудливий іранський чиновник не став би займатися подібною дурістю" щодо переговорів зі США.

Глава іранського парламенту також заперечує переговори зі США.

Спікер іранського парламенту Мохаммед Багер Галібаф наполягає на тому, що жодних перемовин зі США не було і для маніпулювання нафтовими ринками використовують "фейкові новини".

Це сталося після того, як ізраїльські ЗМІ назвали Галібафа особою, яка очолює іранські переговори з посланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

У заяві на X Галібаф сказав: "Наш народ вимагає повного і принизливого покарання агресорів. Усі посадові особи твердо підтримують свого лідера і народ доти, доки ця мета не буде досягнута. Жодних переговорів з Америкою не проводилося. Поширення фейкових новин спрямоване на маніпулювання фінансовими та нафтовими ринками і на вихід із трясовини, в якій опинилися Америка та Ізраїль".

І ще одним приниженням стала заява представника Корпусу вартових ісламської революції

"Гей, Трамп, тебе звільнено!" Тобі знайома ця фраза. Дякую за твою увагу до цього питання", — заявив Ібрагім Зольфагарі у відеоролику, що висміює президента США.

В Ірані "звільнили" Трампа

Трамп прославився тим, що в американській версії телешоу "Учень", у якому він брав участь до того, як балотуватися на посаду президента, говорив людям: "Вас звільнено".

Водночас військовий і геополітичний експерт Майкл Кларк зазначив, що Іран став свого роду воротарем Ормузької протоки, і навряд чи це зміниться.

"Вони пропускають деякі кораблі — якщо ті платять — і перешкоджають проходу інших суден", — зазначив Кларк. За його словами, ситуація на страховому ринку також "говорить сама за себе" про становище суден у регіоні.

"Зазвичай судно страхується приблизно на піввідсотка від своєї вартості. Отже, якщо судно коштує 100 мільйонів доларів, що приблизно відповідає середньому показнику, страхування його для проходження через Ормузьку протоку обійдеться вам у півмільйона", — пояснив він.

"Зараз страхові ставки зросли до 3%, 5%, навіть 7%. Які судновласники платитимуть 7 мільйонів доларів за страхування своїх суден для проходження через протоки?" — Кларк заявив, що Іран "може контролювати Ормузьку протоку так, як захоче", і "американці мало що можуть із цим вдіяти, якщо не готові діяти підпільно і брудними методами на землі".

Нагадаємо, Дональд Трамп вважає, що удари США по Ірану відрізняються від атак Росії по Україні. Таку заяву глава Білого дому зробив, коментуючи можливі удари по енергетичній інфраструктурі Ірану і порівнюючи їх з атаками Росії по українських об'єктах 23 березня.

А Іран уже пообіцяв занурити країни Перської затоки в блекаут. Відповідну заяву режиму аятол опублікувало Іранське інформаційне агентство Mehr 22 березня. На опублікованій карті Іраном показано, що переважна більшість великих електростанцій розташовані в ОАЕ, Катарі, Кувейті, Саудівській Аравії вздовж узбережжя Перської затоки. Майже всі ключові об'єкти енергетичної інфраструктури перебувають "на прицілі" Ірану, перебуваючи на відстані менше 50 км від узбережжя.