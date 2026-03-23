"Трамп уволен": в Иране заявили, что не ведут переговоров с США

Президент США сообщил, что ведет переговоры о прекращению войны с Ираном. И готов заключить сделку, если Тегеран откажется от своих ядерных амбиций. Но при этом в самом Иране заявляют, что "Трамп уволен", шутят, что напугали США, говорят, что никаких переговоров не ведут и угрожают "особыми планами", относительно США и Израиля.

Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений, в том числе предположив, что Ормузский пролив может управляться совместно им и аятоллой после его полного открытия для всего мира после переговоров о прекращении войны с Ираном. Но в Иране говорят, что все заявления президента США – это "фейковые новости". Фокус собрал все, что известно.

Президент США также заявил, что Тегеран может согласиться отказаться от своих ядерных амбиций в любой сделке, направленной на прекращение конфликта. Это были его первые заявления после объявления о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, сделанные 23 марта.

Трамп заявил, что если предстоящие переговоры пройдут успешно, война может закончиться в течение недели, а затем добавил: "В противном случае мы просто будем продолжать бомбить".

Тем временем иранское государственное телевидение похвасталось, что Трамп "отступил" в войне из-за опасений по поводу реакции Ирана на подрыв электростанций страны.

Речь идет о пятидневном "перемирии", которое Дональд Трамп объявил, сообщив, что США и Иран "за последние два дня провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и окончательного урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке".

Трамп заявил, что дал указание Министерству обороны США отложить все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре.

Это произошло после того, как в субботу он выдвинул Ирану ультиматум, требующий в течение 48 часов полностью открыть Ормузский пролив.

При этом Иран сообщил, что имеет "особые планы" в отношении США и Израиля, которые полностью "лишат агрессоров надежды на переговоры".

В сообщении, опубликованном в Telegram информационным агентством Fars News Agency, источники опровергли заявления Дональда Трампа о "важных пунктах соглашения" между США и Ираном.

В сообщении говорится: "Информированные официальные лица в Иране заявили, что никаких переговоров не ведется, и подчеркнули, что до тех пор, пока США полностью не выведут войска, не эвакуируют свои базы в регионе, не выплатят компенсацию и не получат действительные гарантии не повторения агрессии, война не закончится, и Ормузский пролив не будет вновь открыт".

Согласно этому докладу, даже после возможного окончания войны ситуация в Ормузском проливе не вернется к довоенному состоянию.

А неназванный аналитик по внешней политике добавил, что "ни один здравомыслящий иранский чиновник не стал бы заниматься подобной глупостью" в отношении переговоров с США.

Глава иранского парламента также отрицает переговоры с США.

Спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф настаивает на том, что никаких переговоров с США не было и для манипулирования нефтяными рынками используются "фейковые новости".

Это произошло после того, как израильские СМИ назвали Галибафа лицом, возглавляющим иранские переговоры с посланниками Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

В заявлении на X Галибаф сказал: "Наш народ требует полного и унизительного наказания агрессоров. Все должностные лица твердо поддерживают своего лидера и народ до тех пор, пока эта цель не будет достигнута. Никаких переговоров с Америкой не проводилось. Распространение фейковых новостей направлено на манипулирование финансовыми и нефтяными рынками и на выход из трясины, в которой оказались Америка и Израиль".

И еще одним унижением стало заявление представителя Корпуса стражей исламской революции

"Эй, Трамп, ты уволен!" Тебе знакома эта фраза. Спасибо за твое внимание к этому вопросу", - заявил Ибрагим Зольфагари в видеоролике, высмеивающем президента США.

В Иране "уволили" Трампа

Трамп прославился тем, что в американской версии телешоу "Ученик", в котором он участвовал до того, как баллотироваться на пост президента, говорил людям: "Вы уволены".

При этом военный и геополитический эксперт Майкл Кларк отметил, что Иран стал своего рода привратником Ормузского пролива, и вряд ли это изменится.

"Они пропускают некоторые корабли — если те платят — и препятствуют проходу других судов", - отметил Кларк. По его словам, ситуация на страховом рынке также "говорит сама за себя" о положении судов в регионе.

"Обычно судно страхуется примерно на полпроцента от своей стоимости. Так что, если судно стоит 100 миллионов долларов, что примерно соответствует среднему показателю, страхование его для прохождения через Ормузский пролив обойдется вам в полмиллиона", — пояснил он.

"Сейчас страховые ставки выросли до 3%, 5%, даже 7%. Какие судовладельцы будут платить 7 миллионов долларов за страхование своих судов для прохождения через проливы?" - Кларк заявил, что Иран "может контролировать Ормузский пролив так, как захочет", и "американцы мало что могут с этим поделать, если не готовы действовать подпольно и грязными методами на земле".

Напомним, Дональд Трамп считает, что удары США по Ирану отличаются от атак России по Украине. Такое заявление глава Белого дома сделал, комментируя возможные удары по энергетической инфраструктуре Ирана и сравнивая их с атаками России по украинским объектам 23 марта.

А Иран уже пообещал погрузить страны Персидского залива в блэкаут. Соответствующее заявление режима аятолл опубликовало Иранское информационное агентство Mehr 22 марта. На опубликованной карте Ираном показано, что подавляющее большинство крупных электростанций расположены в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии вдоль побережья Персидского залива. Почти все ключевые объекты энергетической инфраструктуры находятся "на прицеле" Ирана, находясь на расстоянии менее 50 км от побережья.