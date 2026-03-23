Трамп заявил, что США прекращают удары по Ирану на пять дней после "успешных" переговоров

Соединенные Штаты Америки откладывают удары по иранским электростанциям на пять дней — в связи с началом переговоров. Президент США дал приказ армии остановиться.

Соответствующее заявление об "успешных" переговорах между Америкой и Ираном опубликовал Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social 23 марта.

"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры по полному и окончательному урегулированию нашего конфликта на Ближнем Востоке", — написал Трамп.

В связи с этим, "исходя из характера и тона этих переговоров", Трамп, как он заявил, приказал отложить военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней — "при условии успешного продолжения текущих встреч и обсуждений".

На сообщение президента США сразу отреагировал рынок. Цены на нефть начали резко снижаться после заявлений Трампа. В частности, нефть марки Brent подешевела на 6.47 %.

Ранее Дональд Трамп дал Ирану 48 часов, чтобы открыть Ормузский пролив. Соответствующее заявление президент США сделал 22 марта в своей соцсети Truth Social. Политик написал, что США уничтожат электростанции Ирана, если Тегеран в течение двух суток не откроет Ормузский пролив.

В ответ Иран пообещал погрузить страны Персидского залива в блэкаут. Соответствующее заявление режима аятолл опубликовало Иранское информационное агентство Mehr 22 марта. На опубликованной карте Ираном показано, что подавляющее большинство крупных электростанций расположены в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии вдоль побережья Персидского залива. Почти все ключевые объекты энергетической инфраструктуры находятся "на прицеле" Ирана, находясь на расстоянии менее 50 км от побережья.