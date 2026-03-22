"Уничтожат электростанции": Трамп дал Ирану 48 часов, чтобы открыть Ормузский пролив

США уничтожат электростанции Ирана, если Тегеран в течение двух суток не откроет Ормузский пролив.

Уничтожать электростанции американцы начнут с самой большой, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Если Иран не укроет полностью, без каких-либо угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой большой", — написал Трамп.

На момент публикации материала иранская сторона не комментировала ультиматум Трампа.

Напомним, 21 марта Трамп заявил, что США могут прекратить войну в Иране, потому что почти достигли поставленных целей.

