Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Война США и Израиля против Ирана

"Уничтожат электростанции": Трамп дал Ирану 48 часов, чтобы открыть Ормузский пролив

Трамп требует открыть Ормузский пролив
Ормузский пролив (иллюстративное фото)

США уничтожат электростанции Ирана, если Тегеран в течение двух суток не откроет Ормузский пролив.

Уничтожать электростанции американцы начнут с самой большой, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Если Иран не укроет полностью, без каких-либо угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой большой", — написал Трамп.

Пост Дональда Трампа
Фото: Скриншот

На момент публикации материала иранская сторона не комментировала ультиматум Трампа.

Напомним, 21 марта Трамп заявил, что США могут прекратить войну в Иране, потому что почти достигли поставленных целей.

Фокус также писал о том, что администрация Трампа готовится к мирным переговорам с Ираном.

Відео дня