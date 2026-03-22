Администрация Трампа готовится к мирным переговорам с Ираном: СМИ узнали, чего будут требовать

Администрация президента США Дональда Трампа начала предварительные обсуждения и готовится к дипломатическому этапу — мирным переговорам с Ираном.

К обсуждениям привлечены Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, пишет Axios со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, боевые действия могут продолжаться еще несколько недель, однако в Вашингтоне уже готовятся к следующему этапу, ведь советники Трампа хотят начать готовить почву для дипломатических переговоров.

"Любое соглашение о прекращении войны должно предусматривать открытие Ормузского пролива, решение вопроса о запасах высокообогащенного урана в Иране, а также заключение долгосрочного соглашения по иранской ядерной программе, баллистических ракет и поддержки союзников в регионе", — говорится в материале.

Источник сообщил журналистам, что в целом США хотят, чтобы Иран взял на себя шесть обязательств:

отказ от ракетной программы на пять лет;

полное прекращение обогащения урана;

вывод из эксплуатации реакторов на ядерных объектах в Натанзе, Исфахане и Фордо, которые США и Израиль бомбили в прошлом году;

строгие протоколы внешнего наблюдения за созданием и использованием центрифуг и связанного с ними оборудования, которое может способствовать развитию программы создания ядерного оружия;

договоры о контроле над вооружением со странами региона, предусматривающие ограничение количества ракет не более чем 1 000;

отказ от финансирования таких прокси-организаций, как "Хезболла" в Ливане, хуситы в Йемене или "Хамас" в Газе.

В то же время Тегеран якобы готов к переговорам, но выдвигает свои условия, среди которых прекращение огня, гарантии невозобновления войны и компенсации.

Однако, как утверждает источник Axios, Трамп считает требование Ирана о репарациях "нереальным".

"Они называют это репарациями. Возможно, мы называем это возвращением замороженных средств. Есть много разных способов, как мы можем подобрать слова, чтобы политически решить то, что им нужно решить, чтобы достичь консенсуса в их системе", — пояснил собеседник издания.

Журналисты также отметили, что за последние дни между США и Ираном не было прямых контактов, хотя Египет, Катар и Великобритания передавали сообщения между сторонами. Также Египет и Катар сообщили США и Израилю, что Иран заинтересован в переговорах, но на очень жестких условиях.

По данным источников, в Белом доме сейчас пытаются определить, кто в Иране реально принимает решение и какая страна может стать ключевым посредником, поскольку Катар готов помочь за кулисами, но не хочет быть главным официальным посредником.

Напомним, 21 марта Трамп заявил, что США могут прекратить войну в Иране, потому что почти достигли поставленных целей.

