Трамп требует от стран Персидского залива 5 триллионов долларов на продолжение войны с Ираном, — журналист

А если страны Совета сотрудничества стран Персидского залива хотят ее прекращения, то это обойдется им в 2,5 триллиона долларов.

О требованиях президента США заявил журналист из Омана Салем Аль-Джахури в прямом эфире местного телеканала, отвечая на вопрос ведущей, пишет Aleqaria.

Она спросила, соответствуют ли действительности заявления американских дипломатов и прессы, что на страны Персидского залива оказывается давление со стороны США с "целью заставить их более активно участвовать в этой войне".

Салем Аль-Джахури подтвердил, что это "абсолютная правда".

"Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива подвергаются давлению — как военному, так и финансовому. Сегодня мы говорим о некоторых утечках информации, согласно которым президент США требует от стран Совета выплатить примерно 5 триллионов долларов, если они хотят, чтобы эта война продолжалась. А если они хотят, чтобы она прекратилась, они должны выплатить Соединенным Штатам 2,5 триллиона долларов за то, что уже было сделано американцами за прошедший период", - заявил Салем.

20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что цель войны не ограничивается сменой режима в Иране, подчеркнув, что Соединенные Штаты работают в координации со своими союзниками для достижения своих целей в области безопасности, не втягиваясь в затяжной конфликт.

Он отметил, что Ирану может потребоваться до десяти лет, чтобы восстановить свой потенциал после военных ударов, нанесенных Соединенными Штатами и Израилем, подчеркнув, что военная операция имеет основополагающее значение.

Президент США Дональд Трамп также назвал союзников Америки трусами за то, что они не предприняли достаточных мер для открытия Ормузского пролива, который Иран фактически заблокировал после начала войны между США и Израилем, что привело к резкому росту мировых цен на энергоносители.

"Они жалуются на высокие цены на нефть, которые им приходится платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив, что является простой военной операцией", - заявил Трамп.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что США "очень близки" к достижению поставленных целей в Иране и рассматривают возможность сворачивания "военных усилий" в регионе.

