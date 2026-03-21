Трамп вимагає від країн Перської затоки 5 трильйонів доларів на продовження війни з Іраном, — журналіст

А якщо країни Ради співробітництва країн Перської затоки хочуть її припинення, то це обійдеться їм у 2,5 трильйона доларів.

Про вимоги президента США заявив журналіст з Оману Салем Аль-Джахурі в прямому ефірі місцевого телеканалу, відповідаючи на запитання ведучої, пише Aleqaria.

Вона запитала, чи відповідають дійсності заяви американських дипломатів і преси, що на країни Перської затоки чиниться тиск з боку США з "метою змусити їх активніше брати участь у цій війні".

Салем Аль-Джахурі підтвердив, що це "абсолютна правда".

"Країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки зазнають тиску — як військового, так і фінансового. Сьогодні ми говоримо про деякі витоки інформації, згідно з якими президент США вимагає від країн Ради виплатити приблизно 5 трильйонів доларів, якщо вони хочуть, щоб ця війна тривала. А якщо вони хочуть, щоб вона припинилася, вони повинні виплатити Сполученим Штатам 2,5 трильйона доларів за те, що вже було зроблено американцями за минулий період", — заявив Салем.

20 березня президент США Дональд Трамп заявив, що мета війни не обмежується зміною режиму в Ірані, наголосивши, що Сполучені Штати працюють у координації зі своїми союзниками для досягнення своїх цілей у сфері безпеки, не втягуючись у затяжний конфлікт.

Він зазначив, що Ірану може знадобитися до десяти років, щоб відновити свій потенціал після військових ударів, завданих Сполученими Штатами та Ізраїлем, підкресливши, що військова операція має основоположне значення.

Президент США Дональд Трамп також назвав союзників Америки боягузами за те, що вони не вжили достатніх заходів для відкриття Ормузької протоки, яку Іран фактично заблокував після початку війни між США та Ізраїлем, що призвело до різкого зростання світових цін на енергоносії.

"Вони скаржаться на високі ціни на нафту, які їм доводиться платити, але не хочуть допомогти відкрити Ормузьку протоку, що є простою військовою операцією", — заявив Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що США "дуже близькі" до досягнення поставлених цілей в Ірані і розглядають можливість згортання "військових зусиль" у регіоні.

