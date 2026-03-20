Иран в обмен на Украину: Путин предложил Трампу сделку, — СМИ

Россия предложила Соединенным Штатам соглашение, которое предусматривало прекращение обмена разведданными Москвы с Ираном в обмен на отказ Вашингтона от передачи информации Украине. Америка отклонила эту инициативу. Однако само ее появление вызвало беспокойство среди европейских стран.

Москва предложила Вашингтону формат "услуга за услугу". В ее рамках Кремль готов прекратить передачу Ирану разведывательной информации, включая точные координаты американских военных объектов на Ближнем Востоке, если американская сторона прекратит поставлять Украине разведывательные данные о России, сообщает Politico 20 марта. Предложение вызвало беспокойство в Европе на фоне роста трансатлантической напряженности.

Такое предложение сделал российский посланник Кирилл Дмитриев посланцам администрации Трампа Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру во время их встречи на прошлой неделе в Майами. США отклонили предложение. Европейские дипломаты обеспокоены тем, что Москва пытается вбить клин между ЕС и США в критический для трансатлантических отношений момент.

Предложенное соглашение, вероятно, подпитывает растущие в Европе подозрения относительно встреч Виткова-Дмитриева. Они не обеспечивают конкретного прогресса в направлении мирного соглашения в Украине, а наоборот, рассматриваются Москвой как шанс побудить Вашингтон к соглашению между двумя государствами, которое оставит Европу в стороне, подозревают европейские чиновники.

В четверг Кремль заявил, что мирные переговоры по Украине при посредничестве США "приостановлены". Россия сделала различные предложения по Ирану США, но США все их отклонили. Среди прочего, США отклонили предложение о перевозке обогащенного урана Ирана в Россию.

Россия расширила обмен разведывательными данными и военное сотрудничество с Ираном с начала войны. США продолжают обмениваться разведывательными данными с Украиной, даже несмотря на сокращение другой поддержки.

Предоставление разведданных остается последним решающим столпом американской поддержки Украины после того, как администрация Трампа в прошлом году прекратила большую часть своей финансовой и военной помощи Киеву. Вашингтон все еще поставляет оружие Украине, но в рамках программы, где союзники по НАТО платят США за оружие.

Сам Кирилл Дмитриев в соцсети X отметил, что информация статьи Politico о предложенном Кремлем обмене является фейком.

Напомним, что президент США Дональд Трамп резко раскритиковал союзников по НАТО за отказ участвовать в операциях против Ирана. Он назвал их "трусами". Он обвинил партнеров в нежелании помогать обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе, несмотря на рост цен на нефть.

Ранее мы также информировали, что обсуждается потенциальная угроза атак Ирана за пределами региона, в том числе и в контексте Украины. Эксперты отмечают, что такие сценарии зависят от дальнейшей эскалации конфликта и уровня военно-политического противостояния между сторонами.