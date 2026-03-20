"Стоит бояться другого": эксперт рассказал, способен ли Иран атаковать Украину и европейские города

Иран имеет ограниченные возможности для прямых ударов по Европе или Украине, однако риск представляют асимметричные действия, в частности террористические атаки. В то же время затяжной конфликт на Ближнем Востоке может отвлечь внимание от войны в Украине и принести экономические выгоды России.

Как рассказал исполнительный руководитель Фонда исследований стран Персидского залива в Брюсселе Кристиан Кох в интервью изданию "Телеграф", несмотря на громкие заявления Тегерана о возможных ударах в ответ на поддержку США, реальные военные возможности Ирана остаются ограниченными. По его словам, основную угрозу представляют не ракетные атаки, а другие формы асимметричной войны, в частности рост экстремизма и вероятность единичных терактов в европейских странах.

Эксперт отмечает, что в условиях затяжного конфликта низкой интенсивности такие риски могут только усиливаться и иметь долгосрочные последствия для безопасности Европы.

"Есть много разных способов, как эта война может повлиять на европейскую и, конечно, украинскую безопасность", — отметил специалист.

Какую выгоду получает Путин из-за войны в Иране

Отдельно Кох обратил внимание на выгоды, которые получает Россия от нынешней ситуации. В частности, информационный фокус частично сместился с войны в Украине на события на Ближнем Востоке. Кроме того, рост цен на энергоносители и ослабление ограничений на экспорт российской нефти позволяют Москве увеличивать свои доходы, что косвенно укрепляет ее позиции.

В то же время в долгосрочной перспективе возникает вопрос надежности России как союзника для Ирана. По словам эксперта, Тегеран мог рассчитывать на более активную поддержку со стороны Москвы и Пекина, однако этого не произошло, что может повлиять на дальнейший характер их отношений.

Кроме того, Кох объяснил, почему США пока не рассматривают Россию как ключевого союзника Ирана. По его мнению, это связано с тем, что Кремль ограничен в ресурсах и ранее, наоборот, получал военную помощь от Тегерана. Поэтому даже если определенная поддержка Ирана со стороны РФ существует, она не является определяющей.

Администрация Трампа изменила подход к войне в Украине

Еще в интервью эксперт уделил внимание изменению подхода США к войне в Украине. Он отметил, что администрация Дональда Трампа уже длительное время сигнализирует о нежелании глубоко вмешиваться в этот конфликт и считает его прежде всего проблемой Европы. Вероятно, эта тенденция будет только усиливаться, и Вашингтон все больше будет перекладывать ответственность за урегулирование ситуации на европейских партнеров.

В этом контексте Европа оказывается перед сложным выбором. С одной стороны, многие страны не поддерживают военную кампанию против Ирана и считают ее сомнительной с точки зрения международного права. С другой — они вынуждены реагировать на вызовы безопасности и поддерживать стабильность в стратегически важных регионах.

В частности, речь идет о безопасности судоходства в Ормузском проливе — ключевой артерии мировой энергетики, через которую проходит значительная часть экспорта нефти и газа. Эксперт предупреждает, что в случае затягивания кризиса цены на нефть могут вырасти до 150-160 долларов за баррель.

По его мнению, Европа должна придерживаться двойного подхода: с одной стороны, усиливать оборонную поддержку партнеров в регионе, в частности поставки систем противовоздушной обороны, а с другой — рассматривать возможность участия в морских миссиях для защиты торговых путей.

В качестве примера Кох привел европейскую оборонную миссию Aspidus в Красном море, которая уже получила положительные отзывы и может стать моделью для аналогичной инициативы в Ормузском проливе. Он также отметил, что отдельные страны Европы, в частности Франция и Италия, уже делают первые шаги в этом направлении.

Напомним, что в Иране пригрозили ударами по Украине за помощь Израилю и назвали Киев "законной целью", однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, украинцы не боятся таких угроз.

Также Фокус писал, что, по мнению президента США Дональда Трампа, Россия может оказывать определенную поддержку Ирану. В частности, российский лидер Владимир Путин может передавать Тегерану данные, которые потенциально способны помочь осуществлять удары по американским силам.