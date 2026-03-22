Адміністрація Трампа готується до мирних переговорів з Іраном: ЗМІ дізнались, чого вимагатимуть

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала попередні обговорення та готується до дипломатичного етапу — мирних переговорів з Іраном.

До обговорень залучені Джаред Кушнер і Стів Віткофф, пише Axios з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, бойові дії можуть тривати ще кілька тижнів, однак у Вашингтоні вже готуються до наступного етапу, адже радники Трампа хочуть почати готувати підґрунтя для дипломатичних переговорів.

"Будь-яка угода про припинення війни повинна передбачати відкриття Ормузької протоки, вирішення питання щодо запасів високозбагаченого урану в Ірані, а також укладення довгострокової угоди щодо іранської ядерної програми, балістичних ракет та підтримки союзників у регіоні", — йдеться у матеріалі.

Джерело повідомило журналістам, що загалом США хочуть, щоб Іран взяв на себе шість зобовʼязань:

відмова від ракетної програми на п’ять років;

повне припинення збагачення урану;

виведення з експлуатації реакторів на ядерних об’єктах у Натанзі, Ісфахані та Фордо, які США та Ізраїль бомбили минулого року;

суворі протоколи зовнішнього спостереження за створенням та використанням центрифуг і пов’язаного з ними обладнання, яке може сприяти розвитку програми створення ядерної зброї;

договори про контроль над озброєнням з країнами регіону, що передбачають обмеження кількості ракет не більше ніж 1 000;

відмова від фінансування таких проксі-організацій, як "Хезболла" в Лівані, хусити в Ємені або "Хамас" у Газі.

Водночас Тегеран нібито готовий до переговорів, але висуває свої умови, серед яких припинення вогню, гарантії непоновлення війни та компенсації.

Проте, як стверджує джерело Axios, Трамп вважає вимогу Ірану про репарації "нереальною".

"Вони називають це репараціями. Можливо, ми називаємо це поверненням заморожених коштів. Є багато різних способів, як ми можемо підібрати слова, щоб політично вирішити те, що їм потрібно вирішити, щоб досягти консенсусу в їхній системі", — пояснив співрозмовник видання.

Журналісти також зазначили, що за останні дні між США та Іраном не було прямих контактів, хоча Єгипет, Катар та Велика Британія передавали повідомлення між сторонами. Також Єгипет і Катар повідомили США та Ізраїлю, що Іран зацікавлений у перемовинах, але на дуже жорстких умовах.

За даними джерел, у Білому домі наразі намагаються визначити, хто в Ірані реально ухвалює рішення та яка країна може стати ключовим посередником, оскільки Катар готовий допомогти за лаштунками, але не хоче бути головним офіційним посередником.

