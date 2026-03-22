"Знищать електростанції": Трамп дав Ірану 48 годин, щоб відкрити Ормузьку протоку

США знищать електростанції Ірану, якщо Тегеран протягом двох діб не відкриє Ормузьку протоку.

Знищувати електростанції американці почнуть з найбільшої, заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

"Якщо Іран не вікдриє повністю, без жодних загроз, Ормузьку протоку протягом 48 годин з цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару і знищать їхні різні електростанції, починаючи з найбільшої", — написав Трамп.

Пост Дональда Трампа

На момент публікації матеріалу іранська сторона не коментувала ультиматимуму Трампа.

