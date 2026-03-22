Попрощайтесь со светом: Иран обещает погрузить страны Персидского залива в блэкаут

В случае атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, весь регион погрузится в темноту. Таким образом режим аятолл отреагировал на обещания Дональда Трампа уничтожить электростанции республики.

Тегеран обещает погрузить во тьму страны Персидского залива, если Соединенные Штаты нанесут удары по иранским электростанциям в ответ на закрытие Ормузского пролива. Иранское информационное агентство Mehr публикует инфографику-ответ на ультиматум Трампа.

"Скажите "прощай" электроэнергии", — говорится в предупреждении.

Ответ Ирана на ультиматум Трампа Фото: из открытых источников

На опубликованной карте указано, что подавляющее большинство крупных электростанций расположены в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии вдоль побережья Персидского залива. Почти все ключевые объекты энергетической инфраструктуры находятся "на прицеле" Ирана, находясь на расстоянии менее 50 км от побережья.

Стоит также отметить, что по дну Ормузского пролива и Красного моря пролегают десятки подводных оптоволоконных кабелей, которые обеспечивают до 30% глобального интернет-трафика, соединяя Европу, Азию и Африку. Если кабели повредят, то последствия могут оказаться значительно серьезнее подорожания нефти, предупреждают эксперты.

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал уничтожать электростанции в Иране, начиная от крупнейшей из них, если в течение 48 часов Тегеран полностью не откроет Ормузский пролив.

21 марта Трамп заявлял, что США могут прекратить войну в Иране, потому что почти достигли поставленных целей. Причем администрация президента США уже готовится к мирным переговорам с Ираном. К обсуждениям привлечены Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.