Трамп ответил, есть ли разница между ударами по энергообъектам Украины и Ирана

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что удары США по Ирану отличаются от атак России по Украине.

Такое заявление глава Белого дома сделал, комментируя возможные удары по энергетической инфраструктуре Ирана и сравнивая их с атаками России по украинским объектам 23 марта. Его слова цитирует Clash Report.

Журналист спросил американского президента, чем вероятные удары США по иранским электростанциям будут отличаться от того, что Россия делает в Украине, уничтожая энергетическую инфраструктуру.

В ответ Трамп заявил, что считает такие ситуации разными.

"Я думаю, это большая разница. И если вы посмотрите на ядерное оружие, которое они хотели иметь, которым они хотели обладать — многое отличается. Я также не в восторге от того, что делает Россия, чтобы вы понимали, хорошо? Но это совсем другое. Вы говорите о стране, которая была воплощением зла в течение 47 лет; они были ужасны. Смерть по всему миру, а не только у нас. Посмотрите, как они неожиданно атаковали все эти страны вокруг них. Этого не должно было произойти... никто даже не думал об этом, но они хотели захватить Ближний Восток и хотели окончательно уничтожить Израиль. Если бы у них было ядерное оружие, они смогли бы это сделать",- сказал Трамп.

Напомним, что 23 марта Дональд Трамп заявил, что США прекращают удары по Ирану на пять дней после "успешных" переговоров. Он приказал военным остановиться в связи с началом переговоров.

Зато иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, пишут, что никаких переговоров с Дональдом Трампом не было. В Тегаране утверждают, что президент США отступил из-за опасений иранского удара в ответ на его угрозы.