Трамп відповів, чи є різниця між ударами по енергооб'єктах України та Ірану

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що удари США по Ірану відрізняються від атак Росії по Україні.

Таку заяву глава Білого дому зробив, коментуючи можливі удари по енергетичній інфраструктурі Ірану та порівнюючи їх з атаками Росії по українських об’єктах 23 березня. Його слова цитує Clash Report.

Журналіст запитав американського президента, чим ймовірні удари США по іранських електростанціях відрізнятимуться від того, що Росія робить в Україні, знищуючи енергетичну інфраструктуру.

У відповідь Трамп заявив, що вважає такі ситуації різними.

"Я думаю, це велика різниця. І якщо ви подивитеся на ядерну зброю, яку вони хотіли мати, якою вони хотіли володіти — багато чого відрізняється. Я також не в захваті від того, що робить Росія, щоб ви розуміли, добре? Але це зовсім інше. Ви говорите про країну, яка була втіленням зла протягом 47 років; вони були жахливі. Смерть по всьому світу, а не тільки у нас. Подивіться, як вони несподівано атакували всі ці країни навколо них. Цього не мало статися… ніхто навіть не думав про це, але вони хотіли захопити Близький Схід і хотіли остаточно знищити Ізраїль. Якби у них була ядерна зброя, вони змогли б це зробити",- сказав Трамп.

Нагадаємо, що 23 березня Дональд Трамп заявив, що США припиняють удари по Ірану на п'ять днів після "успішних" переговорів. Він наказав військовим зупинитися у зв’язку з початком переговорів.

Натомість іранські ЗМІ, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції, пишуть, що жодних переговорів із Дональдом Трампом не було. У Тегарані стверджують, що президент США відступив через побоювання іранського удару у відповідь на його погрози.