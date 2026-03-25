США передали Ірану мирний план щодо завершення війни: він містить 15 пунктів, — NYT

Сполучені Штати Америки розробили та передали Ірану мирний план із 15 пунктів, спрямований на припинення вогню на Близькому Сході. У Тегеран його доставили за посередництва Пакистану.

Такий крок відображає наміри адміністрації президента Дональда Трампа знайти вихід із конфлікту на Близькому Сході, що спричинив серйозні економічні наслідки. Про це пише видання The New York Times з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

Співрозмовники розкрили кілька напрямків мирного плану США, зазначивши, що він стосується військових програм Ірану щодо балістичних ракет та ядерних програм. Йдеться зокрема про передання під міжнародний контроль 440 кілограмів високозбагаченого урану, що зберігається в Ірані.

План також містить пункти щодо морських маршрутів, оскільки Іран фактично заблокував Ормузьку протоку з початком операції США та Ізраїлю. Це спричинило скорочення світових постачань нафти та природного газу, а також стрибки цін на енергоресурси. Тому питання розблокування протоки є одним із пріоритетних для США.

Попри це, наразі жодних ознак про те, що війна на Близькому Сході може скоро завершитися, немає. Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що дипломатичні зусилля тривають, але при цьому наголосила, що військова операція триватиме "до досягнення поставлених цілей".

Видання пише, що Іран може зіштовхнутися з труднощами щодо надання швидкої відповіді на пропозиції, що передали США. Все через труднощі у внутрішній комунікації між іранськими чиновниками та побоювання, що Ізраїль може здійснити авіаудар, якщо вони зустрінуться особисто.

Бажання адміністрації Трампа вести переговори можуть вказувати на готовність Трампа залишити режим у Тегерані при владі принаймні на деякий час. Він та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вагалися у тому, чи включають вимоги умови щодо зміни режиму у країні.

Нагадаємо, 24 березня видання WSJ повідомило, що наказ щодо наземної операції США в Ірані очікують найближчими годинами.

