Іран відмовився від мирного плану США і висунув свої вимоги, — ЗМІ

Іран відкинув мирний план Сполучених Штатів Америки щодо завершення війни. Документ складався із 15 пунктів. У Тегеран його доставили за посередництва Пакистану.

Натомість у Тегерані висунули свої зустрічні вимоги до Америки. Про це ліванському телеканалу "Аль-Маядін", пов’язаному з проіранським угрупованням "Хезболла", повідомило джерело у сфері політики та безпеки Ірану.

Свою відповідь Іран також передав через Пакистан, адже країна бере участь в організації переговорів між Тегераном і Вашингтоном.

"Пропозиції, передані США, не були для нас пріоритетом для розгляду, і малоймовірно, що в цьому питанні щось зміниться", — цитує своє джерело "Аль-Маядін".

Також іранський телеканал PRESS TV також оприлюднив офіційну заяву, згідно з якою Іран завершить війну за власним бажанням лише за умови дотримання своїх умов. У Тегерані розглянули пропозицію США і вважають її неприйнятною.

"Іран не дозволить Трампу в США диктувати терміни закінчення війни. Тегеран через регіонального посередника заявив, що продовжить самооборону", — повідомило іранське телебачення.

Окрім того, Іран висунув свої умови для завершення війни, їх перелічує PRESS TV.

Зокрема, вони включають:

Повне припинення "агресії та вбивств" з боку США та Ізраїлю. Конкретні гарантії того, що не почнеться новий напад на Іран. Виплата Ірану військових репарацій за завдані збитки. Припинення війни на всіх фронтах, у тому числі проти "всіх груп опору в регіоні" (тобто проти хуситів, Хезболли та ХАМАС). Міжнародне визнання та гарантії "суверенної влади Ірану" над Ормузькою протокою.

Перемовини США та Ірану: що відомо

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки відклали удари по іранських електростанціях на п’ять днів — у зв’язку з початком переговорів. Президент США Дональд Трамп дав наказ армії зупинитися. Відповідну заяву про "успішні" переговори між Америкою та Іраном опублікував Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social 23 березня. Хоча того ж дня в Ірані цю заяву американського президента спростували.

25 березня США передали Ірану мирний план щодо завершення війни. Він складається із 15 пунктів, спрямований на припинення вогню на Близькому Сході. У Тегеран його доставили за посередництва Пакистану.

Співрозмовники розкрили кілька напрямків мирного плану США, зазначивши, що він стосується військових програм Ірану щодо балістичних ракет та ядерних програм. Йдеться зокрема про передання під міжнародний контроль 440 кілограмів високозбагаченого урану, що зберігається в Ірані.

План також містить пункти щодо морських маршрутів, оскільки Іран фактично заблокував Ормузьку протоку з початком операції США та Ізраїлю.