Война до последнего: в Иране могут убить тех, кто начнет переговоры с США

Эксперты утверждают, что радикально настроенные иранские военачальники, стремящиеся к продолжению войны, начнут убивать своих высокопоставленных чиновников, если те будут вести переговоры с Дональдом Трампом на его условиях.

Ряд высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции были убиты в результате американо-израильских ударов, но правящая система сохранила свою способность действовать в конфликте, начавшемся 28 февраля. И теперь армией Ирана руководят радикально настроенное поколение молодых офицеров, которое хочет продолжать войну, пишет Daily Mail.

Хушанг Амирахмади, основатель и президент Американско-иранского совета, заявил, что, хоть около 150 высокопоставленных чиновников режима были ликвидированы, в Иране есть кому воевать.

После гибели Али Хаменеи в начале операции "Эпическая ярость", по мнению эксперта, "вертикальная структура власти" Исламской Республики рухнула, превратившись в "горизонтальную структуру", что дало больше военных полномочий консервативным офицерам второго ранга, сопротивляющимся миру.

Али Хаменеи, как верхушка власти Ирана были ликвидирвоаны, но проблемы это не решило

В последние дни президент США хвалился "очень хорошими и продуктивными" переговорами с Тегераном, а неподтвержденные сообщения указывают на то, что Вашингтон передал Ирану мирный план из 15 пунктов, включающий демонтаж Ираном ядерных объектов в обмен на отмену санкций.

Однако Исламская Республика отрицает наличие мирного процесса, а представитель армии настаивает на том, что США "ведут переговоры сами с собой", добавив: "Такие, как мы, никогда не пойдут на компромисс с такими, как вы".

Это заявление прозвучало после того, как генеральный директор Shell сказал, что Европе грозит нехватка топлива уже в следующем месяце, если блокада Ормузского пролива продолжится, а глобальный дефицит нефти и газа уже вынуждает некоторые части Азии сокращать потребление энергии, это вызовет "волновой эффект", который вскоре распространится на запад.

Амирахмади пояснил, что структура власти в исламском режиме всегда была относительно децентрализованной, приведя в пример тот факт, что каждая из 31 провинции Ирана управляется собственными должностными лицами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Но теперь, когда Хаменеи-старший и большинство его генералов были убиты, "эта децентрализованная политическая структура расширилась, и власть, особенно в армии, была широко распределена", при этом каждый офицер на своей территории отвечает за отдачу приказов о нанесении ответных ударов.

Он добавил, что влиятельные деятели из старого порядка, существовавшего при бывшем аятолле, все еще присутствуют, но они не обладают реальной властью над региональными полковниками низшего звена, мобилизованными войной.

Когда Трамп объявил о начале мирного процесса, оставшиеся высокопоставленные лица немедленно опровергли информацию о переговорах, заявив, что "эти люди очень боятся молодых офицеров-революционеров, которые взяли командование в свои руки".

Израиль и Иран продолжили обмен ударами прошлой ночью, при этом Армия обороны Израиля заявила об атаке двух ключевых объектов, используемых для разработки крылатых ракет большой дальности для военно-морского флота .столица Тегеран.

Глава BlackRock Ларри Финк заявил, что пока рано определять исход конфликта, но в интервью BBC сказал, что возможны два сценария развития событий.

Если конфликт скоро закончится, цены на нефть могут вернуться к доконфликтному уровню, примерно к 70 долларам за баррель.

Но если война затянется, или если она закончится, и при этом Иран останется угрозой торговле, угрозой Ормузскому проливу, угрозой этому мирному соглашению, то цены на нефть будут превышать 100 долларов, приближаясь к 150 долларам, что будет иметь серьезные последствия для экономики.

Хотя Трамп, возможно, и стремится к деэскалации конфликта для стабилизации цен на энергоносители, цены по-прежнему колеблются на уровне 100 долларов, поскольку рынки все больше сомневаются в скором окончании войны.

"Нас ждет глобальная рецессия", — заявил Финк, отвечая на вопрос о том, что произойдет, если цена на нефть останется на уровне 150 долларов за баррель по мере углубления ближневосточного кризиса.

В условиях надвигающейся нехватки топлива европейским правительствам, возможно, потребуется в срочном порядке ограничить спрос на энергоносители. Эта мера не принималась со времен кризиса 2022 года, вызванного российским вторжением в Украину.

Напомним, 24 марта FPV-дроны иракских боевиков атаковали базу "Виктори Кэмп" (Camp Victory) Соединенных Штатов Америки в пригороде Багдада. Были уничтожены вертолет и радар AN/MPQ-64 Sentinel.

Отметим, Фокус писал о потерях авиации США во время войны в Иране. Первые потери произошли в первые дни, когда в небе над Кувейтом взорвали сразу три самолета F-15. Аналитики объяснили, что мог произойти несчастный случай, когда средства ПВО, работая в автоматическом режиме, перепутали самолеты с беспилотниками.