Появились кадры удара F/A-18 Кувейта по трем F-15 США: в чем уникальность атаки (видео)

В небе над Кувейтом произошел инцидент, в результате которого разбилось сразу три истребителя F-15E Соединенных Штатов Америки, причем их сбил один-единственный экипаж F/A-18 Hornet, показало видео из сети. На записи, достоверность которой пока не подтвердили в армии США или OSINTери, — пуск ракет с малой дистанции, когда пилоты должны были видеть друг друга. Какие события произошли в воздушном пространстве Кувейта и как действовал экипаж F/A-18?

Пилоты истребителя F/A-18 Кувейта выпустили три ракеты класса "воздух-воздух", догнавшие три истребителя F-15E США и попали по ним, показало видео, которое появилось в электронной ленте новостей Clash Report в сети X. На записи заметно, что речь идет, вероятно, о ракетах AIM-9 Sidewinder. При этом аналитики Telegram-канала "Военный обозреватель" отметили, что произошла "колоссальная ошибка" кувейтских пилотов. Проблема заключается в том, что удар произошел на очень близком расстоянии, когда экипажи находились в зоне прямой видимости и на F/A-18 точно видели, что стреляют по американцам.

Кадры удара F/A-18 Hornet по F-15E Eagle появились в сети 6 марта, а сама атака и "френдлифаер" произошла 2 марта. Запись длится почти минуту: ее снимают с земли, и есть отметка аккаунта sarfu.khan.rajasth в TikTok, который опубликовал видео. На видео — истребители, которые летают над головами наблюдателей. Как показал скриншот пользователя с ником Raad_Pak, два самолета, вероятно, F/A-18 и F-15E, находились рядом во время боевого столкновения, то есть речь не шла о том, что кувейтский пилот выстелил вслепую по датчикам: он должен был видеть цель.

Відео дня

Война в Иране — самолеты F/A-18 и F-15E над Кувейтом 2 марта Фото: X (Twitter)

Об этом же написал авиаэксперт с ником RealAirPower1: по его мнению, бой произошел в зоне прямой видимости (WVR), если принять, что видео настоящее.

"Если это настоящий видеоролик, это примечательно, поскольку это свидетельствует о бое WVR, а не об ошибочной идентификации на большом расстоянии. Другими словами, стрелок, вероятно, видел, по чему стрелял", — говорится в заметке.

Заметим, видео довольно расплывчатые, поэтому сложно распознать, где какой самолет. Между тем OSINTер с ником Osinttechnical подтвердил, что 2 марта F/A-18 ВВС Кувейта действительно сбил сразу три самолета F-15E ВВС США. При этом аналитики медиа The Wall Street Journal 4 марта написали, что произошла "вероятная ошибочная идентификация в условиях повышенной боевой готовности": то есть кувейтский пилот ошибся, распознавая объекты перед собой.

Война в Иране — детали сбития F-15

Отметим, Фокус писал о первых потерях американских истребителей во время войны в Иране. В сети появилось видео с кадрами падения самолета F-15, а впоследствии — фотографии двух пилотов, которые успели катапультироваться. Впоследствии командование армии США подтвердило инцидент и уточнило, что на самом деле разбилось три F-15. Причина инцидента — "френдлифаер": все пилоты спаслись и никто серьезно не пострадал.

Напоминаем, 5 марте медиа рассказали об удачной отработке F-15, которые сбили сразу два иранских Су-24 над военной базой США.