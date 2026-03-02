США потеряли три F-15 в небе над Кувейтом: в командовании назвали вероятную причину (фото)

Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что в небе над Кувейтом были потеряны три истребителя F-15E Strike Eagle. Власти ближневосточной страны уже признали свою причастность к этому инциденту.

В CENTCOM убеждены, что главной причиной стал "инцидент с дружественным огнем", когда ПВО Кувейта по ошибке сбила американские самолеты. Об этом говорится в заявлении Командования армии США.

"Во время активной фазы боевых действий — которая включала атаки со стороны иранской авиации, баллистических ракет и беспилотников — самолеты ВВС США были ошибочно сбиты системами противовоздушной обороны Кувейта", — говорят военные США.

Сейчас все шестеро членов экипажа катапультировались, их успешно эвакуировали в стабильном состоянии. Власти Кувейта уже признали факт своей причастности к инциденту.

"Мы благодарны силам обороны Кувейта за усилия и поддержку в рамках этой операции. Причины происшествия расследуются. Дополнительная информация будет обнародована как только станет доступной", — резюмируется в заявлении Центрального командования армии США.

Ранее Фокус сообщал о том, что Израиль использовал лазер для сбивания ракет. Система ПВО "Ор Эйтан" (Железный луч) отразила ракетный обстрел из Ливана, организованный группировкой "Хезболла".

Впоследствии стало известно, что в Кувейте сбили первый F-15 США. Медиа Тегерана написали об иранском ударе из-за атак США, но впоследствии выяснилось, что на самом деле мог произойти "френдлифаер".