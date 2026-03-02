США втратили три F-15 в небі над Кувейтом: у командуванні назвали ймовірну причину (фото)

Центральне командування США (CENTCOM) заявило, що в небі над Кувейтом було втрачено три винищувачі F-15E Strike Eagle. Влада близькосхідньої країни вже визнала свою причетність до цього інциденту.

У CENTCOM переконані, що головною причиною став "інцидент з дружнім вогнем", коли ППО Кувейта помилково збила американські літаки. Про це йдеться у заяві Командування армії США.

"Під час активної фази бойових дій — яка включала атаки з боку іранської авіації, балістичних ракет і безпілотників — літаки ВПС США були помилково збиті системами протиповітряної оборони Кувейту", — кажуть військові США.

Наразі всі шестеро членів екіпажу катапультувалися, їх успішно евакуювали в стабільному стані. Влада Кувейту вже визнала факт своєї причетності до інциденту.

"Ми вдячні силам оборони Кувейту за зусилля та підтримку в межах цієї операції. Причини події розслідуються. Додаткова інформація буде оприлюднена щойно стане доступною", — резюмується в заяві Центрального командування армії США.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Ізраїль використав лазер здя збиття ракет. Система ППО "Ор Ейтан" (Залізний промінь) відбила ракетний обстріл з Лівану, організований угрупованням "Хезболла".

Згодом стало відомо, що в Кувейті збили перший F-15 США. Медіа Тегерану написали про іранський удар через атаки США, але згодом з'ясувалось, що насправді міг статись "френдліфаєр".